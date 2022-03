In fuga dall'Ucraina, Fincantieri apre le porte del suo cantiere in Romania

Chi fugge dalla guerra in Ucraina portà contare su un alloggio sicuro in Romania. A metterlo a disposizione è Fincantieri che, tramite la controllata Vard, ha deciso di aprire le porte del suo cantiere navale a Tulcea, che si trova a poco più di 300 chilometri dalla città di Odessa, da giorni nel mirino dell'esercito russo.

A disposizione circa 250 posti letto in due delle tre palazzine adibite ad alloggio, che sono state offerte al Governo rumeno e all'amministrazione locale. Le spese per i rifugiati ospitati nel cantiere saranno coperte dal Gruppo Fincantieri, che in questo modo vuole testimoniare la sua vicinanza alla popolazione ucraina, duramente colpita.

Gli edifici, che di norma sono utilizzati dai lavoratori dello stabilimento, sono già dotati di tutti i beni di prima necessità. Fincantieri, d'intesa con le autorità locali, è pronta anche a organizzare i trasferimenti, garantendo anche l'assistenza medica a chi ne avesse necessità.