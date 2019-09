In Fvg tre startup su 10 accedono al Fondo di garanzia

A metà 2019 le startup innovative friulane hanno ricevuto finanziamenti bancari per 42.522.070 euro grazie al supporto del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese innovative. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale del Ministero per lo Sviluppo economico in collaborazione con MedioCredito Centrale.

La nostra regione, assieme al Trentino Alto Adige, inoltre si colloca ai vertici per tasso di utilizzo dello strumento: quasi 3 startup innovative su 10 hanno ottenuto almeno un prestito garantito, contro una media nazionale del 19%. Nel dettaglio, in Fvg le operazioni di concessione del credito (alcune più di una per ogni startup) sono state 228, mentre l’ammontare medio per singola operazione erogata è pari a 186.500 euro, un dato inferiore rispetto a quello nazionale che si attesta sui 203.000 euro circa.

I dati cambiano però a guardare invece l’accesso al Fondo di garanzia delle Pmi innovative del Fvg, quelle imprese, cioè, di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una forte componente innovativa, a prescindere dal livello di maturità aziendale conseguito. A fronte di erogazioni di 127 milioni di euro a livello nazionale, le Pmi innovative del Fvg ne “portano a casa” poco più di 4, mentre la Lombardia, che guida la classifica, supera i 32 milioni. Il valore medio delle operazioni risultate nell’erogazione di un prestito è pari a 459.700 euro, nettamente superiore sia al dato nazionale di 329.619 euro, sia a quello lombardo, che si attesta su 365.000 euro.