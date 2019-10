In Fvg calano gli infortuni sul lavoro

Da gennaio ad agosto, in Fvg i casi d’infortunio sul lavoro sono calati, passando dagli 854 del 2018 ai 764 del primo semestre 2019. E’ quanto emerge da uno studio della Uil che ha elaborato i dati dell’Inail.

Se da una parte il dato complessivo è positivo, dall’altra l’analisi evidenzia una crescita degli incidenti nelle fasce di età tra i 50 e i 59 anni, 113 contro i 109 dello scorso anno, e tra i 60 e i 64 anni, passati da 43 a 52. Come ci riferisce il segretario Uilm di Udine Luigi Oddo si riscontrano anche 11 casi di infortunio sul lavoro di persone che hanno compiuto 69 anni.

“La diminuzione degli infortuni – commenta Oddo – non deve, però, far abbassare la guardia. La prevenzione deve essere ancora più incisiva, da parte delle aziende e dei sindacati. Le disattenzioni e le iniziative fuori norma sono sempre più frequenti e sono in aumento anche le malattie professionali che derivano da lavori effettuati in posizioni non correttamente organizzate secondo le norme. Inoltre i sovraccarichi di lavoro producono stress eccessivo, stanchezza e perdita di lucidità. Lo dimostra il fatto che il maggior numero di infortuni si verifica nelle ore pomeridiane”.

Nella piattaforma presentata in questi giorni da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, la sicurezza viene rilanciata come elemento centrale assieme alla formazione e al diritto allo studio, con la possibile alternanza scuola-lavoro.