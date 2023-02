In Fvg è partita la corsa al sole

Ci siamo svegliati. E’ il modo migliore per descrivere l’impetuosa ripresa nell’installazione di fotovoltaico nella nostra regione, dopo anni di torpore. Nel 2022, in Friuli Venezia Giulia sono stati installati 6.105 nuovi impianti pari a un incremento del 15,40% rispetto al 2021, che già aveva fatto segnare un netto aumento delle installazioni (dati Terna). Un buon risultato se teniamo conto che la media nazionale dell’incremento si è attestata sull’11,8%.

Tra il 2019 e il 2022 siamo passati da 35.490 a 45.803 impianti installati, un balzo tale essere equivalere al lavoro fatto nei sei anni precedenti. E’ ovvio immaginare che abbiano contribuito non poco il bonus al 110%, anche perché la “taglia di potenza” dominante è quella fino ai 12 kWp (40.416) che rappresenta circa l’88% degli impianti installati in regione ed è utilizzata principalmente in impianti solari a uso privato.

Questi valori non tengono poi conto degli impianti già realizzati, ma ancora in attesa di essere allacciati alla rete, anche perché i tempi di attesa si sono dilatati proprio in concomitanza con la rincorsa alle nuove installazioni. Anzi, lo shock causato dal veloce aumento delle tariffe registrato l’anno scorso (a sua volta innescato dal balzo delle quotazioni del gas, per fortuna ritornato ora a valori normali) ha spinto moltissimi friulani ad abbandonare dubbi e cautele per decidere di installare i pannelli sul tetto di casa.

Di fatto, dopo l’incremento di nuovi impianti registrato fino al 2013, quando si concluse il conto energia e gli incentivi ad esso connessi, per almeno 7 anni le installazioni hanno segnato il passo tanto da far regredire il nostro Paese nella classifica europea dove pure aveva raggiunto le prime posizioni.

I primi segnali che ci stavamo destando dal torpore sono iniziati nel 2019, ma i riscontri concreti di un forte risveglio sono arrivati nel 2021 e tutto lascia prevedere che, anche quest’anno, grazie ai nuovi contributi regionali, la tendenza sarà confermata.