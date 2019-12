In Fvg meno pensionati, ma con assegni più ricchi

Si è svolta oggi la consueta presentazione della rendicontazione sociale dell’Inps Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle attività di maggior interesse e rilevanza per il territorio e sui principali risultati conseguiti.

All’incontro, promosso dalla Direzione regionale e dal Comitato regionale dell’Istituto di previdenza ha partecipato il presidente Guglielmo Loy. Quest’anno nel presentare i dati sull’andamento regionale e sui risultati conseguiti, l’Istituto ha fornito, su alcune prestazioni maggiormente rilevanti, l’aggiornamento sino a novembre 2019. La serie storica delle pensioni liquidate negli ultimi sei anni è in costante aumento, con un numero di pensioni previdenziali liquidate nel 2018 pari a 13.002, con un incremento del 1,1% di pensioni accolte nel 2018 rispetto all’anno 2017.

Tale percentuale è inferiore a quella delle zone del Nord Eest e anche dell’intera Italia. Aumenta dell’1,1% il numero di pensioni accolte e liquidate nel 2018 (l’aumento percentuale è calcolato rispetto all’anno precedente) ma nel resto del nord est il numero è cresciuto maggiormente. Cresce, invece, più del Nord est l’importo medio mensile erogato. In Fvg è pari a 1.181.71, con un aumento del 7,9 per cento, contro il 3,4 del totale nazionale. Il totale delle pensioni liquidate nel primo semestre è pari a 4899, di cui 2841 del fondo pensioni lavoratori dipendenti che vanno in pensiona mediamente a 66,9 anni con un importo di 1.362 euro contro i 67,3 dei lavoratori autonomi che percepiscono mediamente una pensione di 1.002 euro pro capite.

In totale in regione l’età media dei pensionati che cessano alla decorrenza è 67 anni. Rispetto alla lettura di genere le pensioni previdenziali della gestione privata sono erogate per il 57% a donne. In realtà alle donne spetta l’89% delle pensioni ai superstiti e solo il 45% di quelle di vecchiaia/anzianità, conseguenza del fatto che, soprattutto in passato, generalmente non svolgevano attività lavorativa ma si dedicavano esclusivamente alla famiglia.

Gli importi delle pensioni delle donne sono decisamente più modesti di quelli degli uomini (-29%) e mediamente l’importo complessivo annuo erogato è il 40% del totale. Anche le donne che hanno maturato il diritto ad una pensione di vecchiaia/anzianità percepiscono un trattamento di importo inferiore del 34% a quello medio di uomini e donne perché calcolato sulla base di basse anzianità e/o retribuzioni. Per questo motivo, circa un terzo delle pensioni erogate a donne, essendo di importo inferiore al “minimo vitale” viene integrato al minimo. Come si è detto, nella Gestione privata le donne percepiscono il 45% delle pensioni di vecchiaia/anzianità contro il 54% della Gestione pubblica, segno che nelle aziende private le donne hanno difficoltà a mantenere la continuità contributiva necessaria a maturare il diritto ad una pensione di questo tipo.

Di contro, la percentuale delle donne che percepisce una pensione previdenziale di invalidità è del 55% nella Gestione privata e del 45% in quella pubblica. Anche gli importi medi delle pensioni mostrano una situazione di maggiore equilibrio nell’ambito della pubblica amministrazione dove l’importo medio delle pensioni delle donne è il 19% inferiore a quello medio di uomini e donne, a fronte del -29% della gestione privata.

Nel commentare positivamente i dati presentati oggi il presidente del CIV, Guglielmo Loy, ha ricordato l’importanza della rendicontazione sociale. “Il tentativo nel presentare i dati più aggiornati possibile, ha detto Loy, è quello di far comprendere a cittadini e stakeholder l’impatto delle attività profondamente legate al tessuto sociale, economico, produttivo e lavorativo della regionale. L’Inps – ha continuato – ha in sé la vocazione alla solidarietà sociale e garantisce prestazioni a tutte le fasce di popolazione gestendo un gettito contributivo che è superiore a quello Irpef. Un sacrificio che va salvaguardato in termini di capacità, efficienza e pari opportunità di accedere alle prestazioni”. A conclusione del suo intervento ha auspicato riforme normative capaci di mettere in sicurezza il mercato del lavoro e di scongiurare il capovolgimento della piramide tra lavoratori e pensionati.