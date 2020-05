In Fvg oggi ripartono 4.500 imprese artigiane

E' ufficialmente iniziata la vera fase due, quella delle riaperture della maggior parte delle attività, dal commercio alla ristorazione, passando per l'artigianato. "Sono 4.500 le imprese artigiane che oggi rialzano le serrande", commenta il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti. "Cira 2mila le aziende dedicate ai servizi alla persona che riaprono le loro botteghe e daranno un servizio importante ai loro clienti".

"Hanno dovuto per lungo tempo tenere chiuso e si sono preparate per questa giornata. A loro va il mio grazie per il loro lavoro, per la loro dedizione e umiltà. Sono certo che potranno dare ancora un grande contributo al comparto dell'artigianato e alla ripresa dell'economia della regione e del Paese. Il mio augurio a loro e a tutti noi", conclude Tilatti.