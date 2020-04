In Fvg Reddito di Cittadinanza per l'1,6% della popolazione

L’Osservatorio Statistico dell’Inps ha reso disponibili i dati relativi a Reddito e Pensione di Cittadinanza. Alla data dell’8 aprile scorso in Fvg sono stati 11.166 i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Reddito di cittadinanza (RDC) e Pensione di cittadinanza (PDC) dall’aprile 2019 al marzo di quest’anno, coinvolgendo 20.388 persone, pari al 1,67% della popolazione residente.

Le domande presentate sono state 22.294 di cui accolte 13.445, pari al 60,3% del totale. 1.454 sono in istruttoria per completamento della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti e 7.395 sono state, invece, respinte per assenza di requisiti o per rinuncia dell’iscritto alla prestazione.

9.189 famiglie hanno presentato domanda per il reddito di cittadinanza, pari a 18.174 persone, mentre la Pensione di cittadinanza è stata richiesta da 1.977 nuclei familiari per un totale di 2.154 persone.

Al contrario, 2.279 sono le domande decadute a causa della variazione della composizione del nucleo familiare o variazione della situazione reddituale del nucleo o, infine, per rinuncia del beneficiario.

Il numero più elevato di domande, in termini assoluti, si è registrato in provincia di Udine, dove sono state 5.127 le richieste accolte, su 8.769 presentate, pari al 58% del totale. Segue Trieste con 4.370 domande accolte, su 6165 presentate, oltre il 70% del totale.

L’importo medio mensile erogato varia in funzione della prestazione percepita: mediamente vengono corrisposti 430,74 euro per il reddito e 202,442 euro per la pensione.