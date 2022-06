In India e Brasile i probiotici made in Fvg

Turval - azienda fondata 20 anni fa da un gruppo di ricercatori biotecnologici friulani – commercializzerà in India e Brasile il probiotico lievio lattico, recentemente approvato sia dal Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), il secondo paese più popoloso del mondo con oltre un miliardo di potenziali utilizzatori e dal Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento del Brasile (MAPA) il più importante mercato del sud America.

Si tratta della prima approvazione di questo principio attivo come probiotico secondo le severe normative vigenti in India e Brasile e che potrà così essere impiegato in ambito farmaceutico, alimentare e zootecnico. Il processo di approvazione ha richiesto oltre 5 anni di investimenti e ricerche con più di 50 test e studi fatti da oltre 20 ricercatori e da oltre 15 enti di ricerca nazionali ed internazionali. Sono stati così confermati i vantaggi di questo probiotico nel riequilibrio della flora intestinale e nella prevenzione di disturbi come il colon irritabile, alitosi (cattivo alito), candidosi e deficienza del sistema immunitario , mentre nei mangimi per l’alimentazione degli animali consente di sostituire o ridurre l'utilizzo degli antibiotici.

“Il mercato globale del settore nutraceutico è valutato in 991,09 miliardi di dollari entro il 2030 – spiega Alessandro Turello, Amministratore delegato di TURVAL - e l’India ed il Brasile con Stati Uniti e Cina, sono tra i principali mercati mondiali e proprio in questi Paesi si registra un’attenzione crescente alla salute ed il benessere in un’ottica di prevenzione “ che continua sottolineanod che “l’India è nota per essere la “farmacia del mondo” essendo il maggior produttore mondiale di prodotti farmaceutici, ed il Brasile rappresenta il maggior riferimento per tutto il sud America”.

Per l’azienda friulana, con sede presso Friuli Innovazione, l’ingresso in questi mercati determinerà un incremento consistente del fatturato estero ed il valore delle approvazioni ottenute da Turval in mercati così complessi è stato riconosciuto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che, nella lettera di encomio a Turval, ne ha evidenziato il valore in termini di competitività e attrattività per l’intero comparto produttivo e della ricerca della Regione.