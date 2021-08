In montagna si studia per diventare esperti in digitalizzazione

Cresce l'attesa per il nuovo corso Its in Carnia, voluto dal Carnia Industrial Park, di 'Tecnico superiore per la digitalizzazione'.

"Ci ha sorpreso l'enorme interesse espresso dalle aziende, attendiamo ancora iscritti da tutta Italia. In montagna ci si può formare come nelle più grandi città, siamo aperti a giovani talenti che provengano da ogni dove e che poi magari decidano di rimanere a vivere e lavorare nelle terre alte del Friuli Venezia Giulia" spiega Roberto Siagri, presidente del Cip che, con la collaborazione di Confindustria Alto Adriatico, ha attivato, a partire dall'autunno, il primo corso Its per 'Tecnico digitale', nell'area del capoluogo cornico, in montagna.

La pandemia ha ormai sdoganato il concetto del trovarsi in ambienti urbani per trovare possibilità formative e lavorative, ovunque, ormai, questo è possibile. La Carnia ci prova. Gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano un nuovo importante baluardo per la formazione superiore: l’80% di coloro che frequentano un Its, poi trovano lavoro. Lo si apprende dopo che, nei giorni scorsi, con 409 voti a favore, la Camera ha approvato il testo unificato con le proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell’organizzazionedel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Arrivano così le Its Academy, i percorsi di formazione triennali che avranno lo stesso valore delle lauree.

Roberto Siagri, presidente del Carnia Industrial Park che dall’autunno attiverà un corso Its in Carnia, di tecnico superiore per la digitalizzazione delle imprese non ha dubbi: "Gli Its possono rappresentare il futuro della formazione. I dati sono sconcertanti, se equiparati al resto d’Europa. In Italia gli Its riescono a formare solo 18.000 Tecnici Superiori contro i circa 380.000 della Francia e gli 890.000 della Germania. La competitività di un Paese si misura anche da questi numeri".

Siagri invita i giovani di montagna a dare una occhiata anche ai corsi che gli ITS regionali propongono sia a Udine che a Pordenone e anche nelle città di mare, come Trieste, come l’Accademia Nautica.

"Ci sono molte opportunità offerte dagli Its , ma forse non erano ne ben visbili ne lo scopo era molto chiaro a tutti – spiega il presidente del Cip – ora con la riforma la visibilità aumenterà e lo scopo è molto più chiaro. Questo a vantaggio di tutto il sistema Italia. Il nostro corso ITS, promuove e sviluppa una formazione estremamente all’avanguardia dei nostri tempi. I tecnici superiori esperti di digitalizzazione d'impresa saranno fondamentali per mantenere le aziende competitive e sosteibili tramite una innovazione continua abilitata proprio dal digitale".