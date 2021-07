In uscita il libro 'Confessioni di tre sindacalisti friulani'

La storia, quella vissuta dalla gente comune e che raramente finisce sui libri di scuola, è fatta di passioni, sentimenti, esperienze, incontri, vittorie e anche sconfitte. Il libro “Confessioni di tre sindacalisti friulani” racconta attraverso le vive testimonianze di Ferdinando Ceschia, Gino Dorigo e Roberto Muradore - già segretari delle rappresentanze territoriali udinesi rispettivamente di Uil, Cgil e Cisl - le lotte sindacali dagli Anni ’70 fino a giorni nostri.

Edito da Il Friuli, che lo distribuirà nelle edicole da venerdì 9 luglio, il libro verrà presentato in anteprima mercoledì 7 luglio alle 17.30 nel polo economico-giuridico dell’ateneo friulano in via Tomadini a Udine.

L’Università di Udine, infatti, ha colto l’occasione per aprire un dibattito su passato, presente e anche futuro del sindacalismo friulano, invitando a intervenire gli attuali segretari provinciali Emiliano Giareghi per la Cgil, Renata Della Ricca per la Cisl e Luigi Oddo per la Uil. A moderare gli interventi saranno Elena D’Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, e Marina Brollo, professoressa di Diritto del lavoro e presidente dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (Aidlass).

All’inizio dell’incontro interverrà il magnifico rettore Roberto Pinton per portare i saluti istituzionali, mentre il direttore del settimanale Rossano Cattivello presenterà il libro assieme a Ceschia, Dorigo e Muradore.