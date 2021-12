In Val Resia, un nuovo Festival di divulgazione scientifica

Il Comune di Resia e l’Ecomuseo Val Resia organizzano, grazie al contributo del Consorzio Bim Tagliamento, un Festival di divulgazione scientifica dal titolo “Oblivio” con il coinvolgimento di Gianluca Da Lio, Elia Zanin, Marco Buttolo e Virna Di Lenardo.

Il nuovo Festival di divulgazione scientifica si svolgerà sabato 18 dicembre nel Centro culturale Rozajanska Kultürska Hïša, a Prato di Resia e, nel caso di un aggravamento della situazione pandemica, sarà spostato interamente online su piattaforma dedicata.

Oblivio pone al centro della sua riflessione il tema della memoria. Partecipare all’evento significherà immergersi in un percorso di indagine della memoria: a partire dalla psicologia, ci si interrogherà sulla struttura della memoria umana, cercando di comprenderne le componenti principali, la potenza, ma anche i limiti; saranno indagate la memoria nell’individuo e la memoria nella collettività, per arrivare, infine, alle innovazioni ed in particolar modo al mondo dell’intelligenza artificiale.

La giornata sarà così strutturata. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi che avranno modo di partecipare ad una serie di laboratori ludico-educativi. Alle 15 “Memory”, giochi di memoria per i bambini dai 4 ai 6 anni; alle 16 “Smemory”, un laboratorio creativo sulla memoria per i bambini dai 7 agli 11 anni; alle 17 “Robot Making”, un laboratorio per entrare nel mondo dei robot e conoscerne gli ingredienti principali, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni; alle 18, infine, per i ragazzi dai 15 anni in poi, “Brain Computer Interface”, un momento per conoscere in che modo dispositivi hardware e cervello umano entrano in comunicazione.

La serata, invece, sarà dedicata al convegno “Oblivio”. I relatori saranno il dottor Elia Zanin, neuropsicologo e psicoterapeuta, e il dottor Marco Buttolo, ingegnere robotico. Gli interventi saranno accompagnati ed allietati da alcune letture interpretate dal dottor Gianluca Da Lio, attore e formatore culturale. Modererà la serata Virna Di Lenardo.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione. Per informazioni, contattare il gruppo di lavoro Krama, mercanti di storie che collabora alla realizzazione di questa iniziativa: kramamercantidistorie@gmail.com / +39 346 7596279.