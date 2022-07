Inail, al via lo sportello online

Basterà un clic per ricevere, comodamente sul proprio computer o smartphone, tutte le informazioni sui servizi erogati dall’Inail, l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) grazie al nuovo sportello digitale, attivo da oggi per le sedi del Friuli Venezia Giulia.

Collegandosi allo Sportello digitale su www.inail.it gli utenti potranno prenotare un appuntamento con un consulente Inail della sede di competenza scegliendo il giorno, l'orario, la tipologia di servizio e anche la modalità: in presenza presso la sede o da remoto. In quest’ultimo caso sarà possibile partecipare tramite una riunione su Microsoft Teams.

Lo Sportello digitale potrà essere utilizzato da lavoratori, aziende e intermediari, per prendere appuntamento per tre diverse tipologie di servizi: prestazioni a tutela dei lavoratori – ad esempio indennità per inabilità temporanea, rendite e contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali –, gestione del rapporto assicurativo – sconti, rateazioni e cartelle esattoriali -, interventi nel campo della prevenzione - finanziamenti del bando Isi destinati alle imprese, sconti per le aziende che investono in sicurezza.

“Questa nuova modalità di incontro - afferma Angela Forlani, Direttore regionale Inail Friuli Venezia Giulia – consente all’Istituto di migliorare un collaudato canale comunicativo in ottica di prossimità digitale ma senza eliminare la possibilità, fondamentale, del contatto umano. Lo Sportello digitale consente agli utenti di interagire con Inail in maniera agile, veloce ed ecologica, risparmiando tempo e spostamenti pur mantenendo un contatto - anche se attraverso uno schermo - con il funzionario che tratta la pratica. Questo strumento informatico facilita gli utenti garantendo una riduzione dei tempi di attesa e fornendo un ausilio fondamentale per i cittadini che hanno problemi di mobilità”.