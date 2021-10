Inail Fvg, 90mila euro per la sicurezza sul lavoro

L’Inail regionale ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 90.000 euro per progetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare in regime di compartecipazione con soggetti pubblici e privati del territorio.

Il dato infortunistico del Friuli Venezia Giulia ha registrato oltre 15.677 denunce di infortunio sul lavoro e oltre 1.423 denunce di malattie professionali nel 2020. I primi 8 mesi del 2021 - finita la fase acuta della pandemia – hanno fatto registrare in regione un significativo aumento del fenomeno con un aumento del 18,32% degli infortuni sul lavoro (da 8.531 a 10.094 denunce) e del 31,72% delle denunce di malattia professionale (da 889 a 1.171).

Questi numeri richiamano la necessità di agire in prevenzione e migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro: per questo Inail vuole collaborare con le altre Istituzioni, enti, associazioni e parti sociali del territorio per un’azione comune basata su progetti condivisi capaci di incidere sulla realtà produttiva regionale.

Il bando pubblico e gli ambiti di intervento

La Direzione regionale Inail Fvg mette a disposizione 90.000 euro, come si legge nell’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale, per finanziare progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare in Friuli Venezia Giulia in regime di compartecipazione.

Ampio lo spettro degli ambiti di intervento: dalla prevenzione dei rischi in agricoltura e in edilizia alla prevenzione delle patologie da sovraccarico biomeccanico e da stress lavoro-correlato ma anche il rischio stradale, il rischio infortunistico da contagio da Sars-Cov-2 e le patologie da agenti cancerogeni occupazionali e tumori professionali.

L’Inail invita, quindi, enti ed organismi pubblici, privati quali gli Enti non profit, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali a presentare proposte progettuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di promozione della cultura della prevenzione e assistenza e consulenza alle imprese, da condividere e realizzare congiuntamente, con apporti tendenzialmente paritari.

Le modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via PEC all’indirizzo friuli@postacert.inail.it entro il 12 novembre 2021, corredate dalla scheda di proposta progettuale e prospetto di piano economico finanziario allegati all’Avviso.

L’Avviso pubblico è consultabile integralmente su www.inail.it area di attività “Prevenzione e sicurezza”, “Agevolazioni e finanziamenti”, sezione “Finanziamenti per la sicurezza”, “Manifestazioni di interesse con scadenza 2021”