Inail Fvg, certificazione per Covid-19

Alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie regionali e facilitare l’accesso alle prestazioni assicurative Inail: questo lo scopo del canale informativo “Covid-19 Inail Fvg” avviato dall’Inail regionale.

In caso di accertata infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, l’Inail interviene a favore del lavoratore infortunato con la propria tutela assicurativa. Per velocizzare l’azione dell’Istituto è, però, necessario che venga inoltrata una corretta documentazione sanitaria dai medici certificatori (medici di base, strutture sanitarie e ospedaliere).

Il servizio informativo telefonico attivato dall’Inail regionale è dedicato proprio agli operatori sanitari del territorio chiamati a trattare casi di infezione da Covid-19 e vuole fornire in maniera agile e veloce informazioni sulle modalità di certificazione Inail dei casi di infezione o presunta infezione, per consentire all’Inail di erogare con prontezza le prestazioni assicurative ai lavoratori contagiati dal corona virus.

Questi i riferimenti dello sportello telefonico dedicato, disponibile con orario 9-12: Inail di Trieste: 3386800210 o 3358120869, Sede Inail di Gorizia: 3358337845; Inail di Monfalcone: 3358337845; Inail di Udine 3357321864; Inail di Pordenone: 3388658193; Inail di Tolmezzo 3357321864.