Inaugura la prima filiale Fvg di PerMicro

Mercoledì 10 novembre alle 17.30 sarà inaugurata, nella sede di Confartigianato-Imprese Udine in via del Pozzo 8, la prima filiale Fvg di PerMicro. La società, leader in Italia nel settore del micro-credito, opera su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di creare occupazione e inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di crediti e micro-crediti, l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa, il tutto in un’ottica di sostenibilità.

La filiale, presente in Friuli Venezia Giulia da febbraio 2021, è stata creata in collaborazione con un partenariato composto da Confartigianato-Imprese Fvg e Udine, Friulia SpA, Cassa Centrale Banca e Confidi Gorizia.

Sono previsti i saluti istituzionali del presidente di PerMicro, Andrea Limone, di Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, e di Benigno Imbriano, amministratore delegato PerMicro. A seguire il talk con Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato Imprese Fvg, Federica Seganti, Presidente Friulia, Mario Sartori, Amministratore delegato Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, Anna Fasano, Presidente Banca Etica, e Fabio Montena, Responsabile Crediti - Divisione Retail and Private BNL BNPP.