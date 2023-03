Inaugurata a Monfalcone nuova sede UILTUCS FVG

E’ stata inaugurata oggi, a Monfalcone, la nuova sede UIL Turismo-commercio-servizi.

“La UILTuCS sta crescendo su questo territorio – ha detto coordinatrice territoriale per la provincia di Gorizia della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, Marisa Furlan - e abbiamo bisogno di nuovi spazi per dare un migliore servizio ai nostri assistiti. I dipendenti della sede oltre ad assistere e accompagnare lavoratrici e lavoratori, offriranno anche i servizi di Patronato, Caf e sportello Colf-badanti”.

“Si apre un nuovo percorso di assistenza per i lavoratori, grazie agli spazi utili per far crescere i servizi del sindacato, che negli anni mostra una evidente crescita, grazie sicuramente all’impegno e alla professionalità dei funzionari territoriali, così come al lavoro di squadra, unita e solida, che abbiamo a livello regionale”, ha aggiunto il segretario generale UILTuCS del Friuli Venezia Giulia, Matteo Calabrò.

All’inaugurazione hanno partecipato il segretario nazionale UILTuCS, Gabriele Fiorino, che ha portato i saluti del segretario generale Paolo Andreani, e il segretario generale UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn.