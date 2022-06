Inaugurata a Udine l’Agenzia Pittilino-Prexta

L’Agenzia Pittilino ha suggellato oggi, la sua nuova collaborazione con Prexta, del Gruppo Bancario Mediolanum, in occasione di una cerimonia che si è svolta nella sua sede udinese, in viale Volontari della Libertà 3.

Al taglio del nastro erano presenti, assieme a Massimiliano Pittilino, titolare dell’Agenzia, e Salvatore Ronzino, amministratore delegato di Prexta gruppo Banca Mediolanum, anche l’assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini e l’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz.

L’Agenzia Pittilino Srl, con le sue sette filiali tra Friuli Venezia Giulia (in ciascuno dei capoluoghi) e Veneto (Mestre, Padova e Vicenza), è dal 2006 una tra le società in attività finanziaria di punta a livello nazionale con un organico di circa trenta persone. Dal canto suo Prexta S.p.A. è una società di intermediazione finanziaria, del Gruppo Bancario Mediolanum, una delle principali banche europee. Entrambe condividono gli stessi valori e in particolare la mission: offrire servizi di elevata qualità alla propria clientela.

"Sono orgoglioso di questa partnership - ha sottolineato Massimiliano Pittilino in occasione del taglio del nastro - e sono convinto che la straordinaria forza ed esperienza del Gruppo avranno sicure ricadute positive per i clienti privati e per le imprese del territorio". In quest'ottica l’Agenzia Pittilino-Prexta continuerà a concedere credito alle famiglie mediante prestiti personali, cessione del quinto (di stipendio o pensione).

Ai propri partner e agli esercizi commerciali convenzionati non mancherà di offrire prodotti finanziari e servizi innovativi per il loro business. Grazie alla nuova collaborazione con Prexta potrà offrire anche nuovi servizi ad esempio erogazione di finanziamenti sotto forma di cessione del quinto stipendio, delegazione di pagamento, anticipo TFS e prestiti personali. "Puntiamo a implementare l'offerta a seconda delle esigenze del mercato", ha ribadito Pittilino.

"L'Agenzia Pittilino è l'esempio di quella capacità di guardare oltre che è propria dei nostri imprenditori. Per questo è riuscita a crescere molto negli ultimi anni, non solo a Udine ma anche in altre province del Nordest. Un plauso va fatto al fondatore, Massimiliano Pittilino, per il percorso compiuto fin qui, ma anche per la volontà di non fermarsi e continuare a crescere". È stato questo il messaggio dell'assessore Bini. "Il matrimonio con Prexta, parte del gruppo Mediolanum - ha aggiunto l'assessore - va nella direzione della crescita continua della Pittilino. Mediolanum, in questi anni, ha incarnato il modello della banca vicina alle persone, con grande professionalità, anche e soprattutto durante la pandemia. Il fatto di avere un'impresa del Friuli Venezia Giulia capace di siglare una partnership con questo grande gruppo ci riempie di soddisfazione".