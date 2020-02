Incentivi per l'agricoltura 4.0

Nuovo appuntamento nel segno dell’agricoltura 4.0. Lo ha organizzato a Basiliano lunedì 24 febbraio alle 18.30 il Consorzio agrario del Fvg. L’appuntamento, che sarà ospitato alla sede del consorzio in via Luigi Magrini 2 ed è organizzato in collaborazione con PiùSicura srl, si aprirà con il saluto di Mario Pezzutti, responsabile del settore meccanizzazione dell’azienda di Basiliano, per poi proseguire con la presentazione del bando Isi 2019 per l’acquisto di macchinari e attrezzature agricole e con il credito d’imposta sui beni strumentali, introdotto dall’ultima legge di Stabilità nazionale.

A seguire, il pubblico potrà rivolgere domande o richieste di chiarimento ai relatori.