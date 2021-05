Incidenti sul lavoro, il vaccino è la formazione continua

Solo nei primi tre mesi del 2021 sono state 185 le vittime sul lavoro registrate in Italia (+11,4% rispetto al primo trimestre 2020): di esse 11 in Veneto e due in Friuli Venezia Giulia. Non è andata meglio nei mesi a seguire: ad aprile un operaio di 34 anni, Nikoll Prekpalaj, di origine kosovara, è morto cadendo dal tetto di un supermercato in viale Venezia a Udine, e ancora nel mese di maggio troppe persone hanno perso la vita lavorando, a partire da Luana D’Orazio, 22 anni, risucchiata il 3 maggio da un orditoio in una fabbrica tessile in provincia di Prato. Il presidente della Repubblica Mattarella e il Pontefice hanno espresso la loro indignazione per questa infinita litania di morti.

Interviene anche Sabrina Carraro, presidente di UNIS&F (Ente di servizi e formazione delle associazioni confindustriali della provincia di Treviso e di Pordenone): “Il vaccino per questa tragica situazione esiste già da tempo e si chiama formazione continua: la normativa sulla sicurezza del lavoro c’è, la sensibilità anche, ma ciò che ci è richiesto oggi è continuare con costanza e determinazione a diffondere la cultura della sicurezza del lavoro, attraverso appunto la formazione continua”.

Come? "Da molti anni siamo impegnati a creare nelle aziende, tra gli imprenditori e i lavoratori, quella che definiamo cultura della sicurezza sul lavoro. Abbiamo dato vita al programma Safety, un progetto frutto di ben 15 anni di lavoro di UNIS&F che ha coinvolto l'Inail e altre realtà-chiave: con Safety permettiamo ai lavoratori di raggiungere un sempre più elevato livello di attenzione e di prevenzione circa rischi e pericoli. Usiamo un metodo che si è dimostrato molto efficace, ricreando un ambiente appositamente studiato, che riproduce i fenomeni infortunistici. In tal modo il lavoratore può comprendere cosa può accadere e dove è di fatto il pericolo, al fine di evitarlo".

"Si aggiunge Sensicurezza, un programma che fa sperimentare in prima persona quanto il benessere psico-fisico del singolo rappresenta sì un obiettivo di miglioramento individuale ma è anche utile in ambito lavorativo, come misura di prevenzione e di protezione contro infortuni e malattie professionali. Offriamo inoltre sempre molti corsi. A maggio partono incontri formativi per lavoratori e imprenditori suddivisi a seconda dei vari livelli di rischio (bassi o alti)".

"Mentre i consulenti di UNIS&F (in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/08) possono affiancare le aziende su diversi fronti: individuare e valutare i fattori di rischio, identificare le misure necessarie per la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro, indicare i percorsi formativi più idonei. E spesso ospitiamo professionisti del settore: ad esempio il 26 maggio organizziamo un webinar gratuito, in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, su tecnologie, sicurezza e rischi. Sarà tenuto da Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all’università di Trento, scrittore ed editorialista per il Corriere della Sera, autore di Io&Tech. Piccoli esercizi di tecnologia, edito da Bompiani".

L’evento sarà gratuito ma è richiesta l’iscrizione. “Quando tutti questi progetti diventeranno formazione comune in tutti i luoghi di lavoro” ha concluso Sabrina Carraro, “gli incidenti sul lavoro, con i drammi personali e famigliari che si portano dietro, diminuiranno sensibilmente. Noi di UNIS&F lavoriamo per raggiungere questo obiettivo”.