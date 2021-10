Incontro informativo su attività Eppo

Si è tenuto ieri, nella sede di Venezia della Direzione territoriale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, un incontro informativo circa l’attività dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo), il nuovo organismo indipendente dell’Unione Europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati e le condotte criminose a danno del bilancio dell’Ue.

Relatrice, insieme al direttore territoriale Davide Bellosi, alla Poer della Sezione antifrode Antonio Cantiani e a Nicoletta Retico, Poer della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ud di Venezia, è stata la procuratrice europea delegata Donata Costa, che ha illustrato alla platea presente in sede e a quella collegata da remoto, le azioni messe in atto dal nuovo organismo giudiziario per svolgere indagini transfrontaliere sulle frodi riguardanti l’utilizzo dei fondi dell’Ue, sulle frodi Iva, corruzione e riciclaggio.

Costa ha inoltre ribadito come la collaborazione e cooperazione con l’Agenzia delle dogane sia necessaria e fondamentale per perseguire il comune intento di tutelare gli interessi finanziari dell’Ue.