Industria, andamento positivo ma attenzione alla sicurezza

Nel lungo elenco di novità emerse nella consueta conferenza stampa che precede la pausa estiva, quella più importante pronunciata dal Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti (presenti anche il Direttore Generale Massimiliano Ciarrocchi e il Vice Direttore Giuseppe Del Col) riguarda l’andamento del tessuto produttivo industriale "largamente positivo, in alcuni casi straordinariamente positivo – ha detto alla stampa - ci sono settori che marciano con ritmi superiori al pre-crisi come il legno arredo, l’elettrodomestico e tante super nicchie che sono ripartite archiviando, per adesso, il recente passato. Ciò è avvenuto perché siamo riusciti a mantenere accesi i motori della produzione durante la pandemia grazie all’accordo sulla sicurezza con le organizzazioni sindacali antesignano dei provvedimenti governativi. Ci sono certamente segmenti dell’industria che ancora soffrono – ha aggiunto Agrusti – come quelli legati all’automotive ma ritengo che appena entreranno in vigore gli stimoli alla sostituzione delle vetture inseriti dal governo, anche questo settore ripartirà".



. Agrusti è intervenuto anche sull’emergenza Covid19 spiegando che la Territoriale «non ha mai abbassato la guardia, semmai continuato a sollecitare associati e non associati" precisando che "l’organizzazione a presidio della sicurezza costruita con la collaborazione dei sindacati è stata di grande efficacia, l’alto numero dei controlli ci ha consentito di verificare, soprattutto nelle piccole imprese, sprovviste di rappresentanza sindacale, l’attuazione delle misure previste, cosa che mi ha positivamente sorpreso». Una super consulenza offerta alle imprese.. Confindustria Alto Adriatico ha chiesto alla Regione, ottenendo risposta positiva, di poter avviare nelle aziende associate una campagna di vaccinazione preventiva su base volontaria all’influenza stagionale "affinché le imprese continuino ad essere il luogo più sicuro dove poter entrare. Questo perché – ha aggiunto Agrusti – se in autunno saremo in grado di sottrarre alla verifica una delle due eventualità (stagionale o Covid19) ci avvicineremo sempre più alla copertura totale di screening preventivo. È chiaro che la percorribilità di questa soluzione è subordinata a un accordo con le organizzazioni sindacali ma sono fiducioso che ciò possa accadere".. Confindustria Alto Adriatico, in piena emergenza pandemica, si è attivata concretamente per contribuire al raggiungimento, a livello nazionale, della autosufficienza nella produzione domestica di mascherine chirurgiche, "obiettivo raggiunto con la realizzazione, in una azienda associata, di una parte di stabilimento totalmente nuova dove troveranno spazio macchinari straordinariamente innovativi capaci di una produzione mensile di diverse decine di milioni di pezzi". Un risultato che sarà oggetto di conferenza stampa il 10 agosto prossimo alla presenza del commissario Arcuri e dell’ing. Vacchi di IMA di Bologna. Il Presidente ha informato anche che è in corso in tutta la regione uno scouting «che ci consenta di creare una rete di imprese titolata, in termini di produzione, a partecipare al bando internazionale per i banchi di scuola che scade il 5 agosto, stiamo rispondendo a una richiesta di aiuto». La cordata è composta da una dozzina di imprese, nessuna delle quali, ha aggiunto ancora Agrusti, ha mai prodotto fino a oggi arredi scolastici.. Si è infine concluso il processo di unificazione di Unindustria Pordenone e Confindustria Venezia Giulia in Confindustria Alto Adriatico: il 27 e 28 luglio, infatti, le rispettive assemblee dei soci (TS e PN) si sono riunite in sessione ordinaria e straordinaria approvando alla unanimità il progetto unitario di scissione parziale proporzionale unitario a favore della nuova realtà, operativa da diversi mesi. "Fatto di straordinaria importanza per l’industria di questa regione che rappresentiamo per il 66%» ha detto Agrusti. Sul fronte dei rapporti con le altre Territoriali il Presidente ha detto che, essendo indispensabile trovare al più presto per la rappresentanza industriale del FVG una sintesi, l’intenzione è quella di «consolidare ulteriormente il rapporto con Udine, mai così positivo come in questo periodo. Riprova ne è – ha sostenuto anche – la mia nomina a VP della CCIAA di Pordenone-Udine di poco fa, dove sono subentrato all’amico Giovanni Pavan, persona perbene che tanto, tantissimo ha fatto nei quattordici anni di presidenza".. Agrusti ha infine annunciato per– la data non è ancora stata decisa – una riunione straordinaria del Club dei 15 di Confindustria alla quale parteciperà, ed è la prima volta che avviene dalla sua recente elezione in un evento importante, anche il Presidente,Al termine della conferenza stampa il Presidente di Confindustria, Michelangelo Agrusti, ha comunicato cheal fine di garantire piena operatività e continuità alle eventuali richieste di assistenza degli associati.