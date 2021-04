Industria Felix premia il Trieste Marine Terminal

Per il secondo anno consecutivo, Trieste Marine Terminal è fra le società virtuose che si è aggiudicata il Premio Industria Felix, organizzato da Industria Felix Magazine – supplemento trimestrale de Il Sole 24 Ore – con il patrocinio di Confindustria e le partnership di Cerved, Università Luiss, Mediolanum e altri ancora.

Nell’ambito del Premio, rivolto alle migliori imprese del Nord Est per competitività, affidabilità finanziaria e sostenibilità, a Tmt è andato il riconoscimento come miglior impresa a vocazione internazionale della provincia di Trieste "per performance gestionale e affidabilità finanziaria”.

I riconoscimenti sono andati a 52 imprese virtuose (di cui 15 in Friuli Venezia Giulia), selezionate sulla base di un’inchiesta giornalistica condotta da Industria Felix Magazine su 92mila bilanci di società di capitali con sede legale in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

“Questo è per noi un traguardo importante, che riconosce per il secondo anno consecutivo il grande impegno di tutti coloro che, con il proprio lavoro e con grande senso di responsabilità, hanno permesso a TMT di eccellere, anche a fronte di un anno così difficile per tutti", commenta Stefano Selvatici, amministratore delegato di Trieste Marine Terminal. "Possiamo solo augurarci che questo riconoscimento possa essere un ulteriore stimolo per continuare ad essere uniti e a riporre fiducia nel futuro, così da raggiungere insieme obiettivi sempre nuovi".

T.O. Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni. Dal 2004 controlla il Trieste Marine Terminal che gestisce il terminal container del Porto di Trieste, gateway per l’Italia Centro Orientale e il Centro-Est Europa.

L'hub dell’Alto Adriatico si completa con la "Compagnia Portuale" del Porto di Monfalcone, che gestisce circa il 75% dei volumi dello scalo (secondo in regione dopo Trieste), specializzato nella movimentazione di rinfuse solide, legname, prodotti legati all’industria metallurgica ed alle merci non containerizzate in genere. Sisam Agenti S.r.l. è la società del gruppo che copre le attività di agenzia, logistica di project cargo e liquid bulk.