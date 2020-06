Industria Felix, premiate 14 aziende Fvg

In Veneto i servizi innovativi la spuntano di poco sui metalli, che invece sono al primo posto in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia tra i settori più performanti in fase pre Covid-19. È quanto emerge da un’anteprima dell’inchiesta di Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro, realizzata con l’Ufficio studi di Cerved e che sarà presentata venerdì pomeriggio durante la quarta edizione del Veneto e la prima del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia di Industria Felix, che in via eccezionale si terrà nell’innovativa formula online dopo l’annullamento dell’evento del 3 aprile che, come da tradizione, si sarebbe dovuto svolgere al Belmond Hotel Cipriani di Venezia.

Sono stati analizzati i bilanci di 27.412 società di capitali, di cui 14.667 con ricavi compresi tra 2 milioni e 13,6 miliardi con sede legale in Veneto che fatturano 327,4 miliardi (+5,9% rispetto all’anno precedente), 6.817 con ricavi compresi tra mezzo milione e 2 miliardi in Trentino Alto Adige che fatturano 68,8 miliardi (+7,3%), 5.928 con ricavi compresi tra mezzo milione e 2,4 miliardi in Friuli Venezia Giulia che fatturano 62,9 miliardi (+6,5%). I bilanci fanno riferimento all’anno fiscale 2018, gli ultimi disponibili nel complesso.

Rispetto a questo campione, le imprese hanno ottenuto un indice roe (redditività sul patrimonio netto) positivo per regioni e settori così suddiviso: in Veneto servizi innovativi 94,7%, metalli 94,5%, e meccanica 93,6%; in Trentino Alto Adige metalli 94,1%, vitivinicoltura 93,2%, moda 90%; in Friuli Venezia Giulia metalli 91,2%, energia e utility 90% e servizi innovativi 88,6%.

L’evento, organizzato da IFM e moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi.

Qui di seguito le 49 imprese aderenti e premiate per performance gestionali e affidabilità finanziaria (ad eccezione delle start up innovative) dal Comitato Scientifico di Industria Felix, che parteciperanno nella quasi totalità dei casi con soci e amministratori.

FRIULI VENEZIA GIULIA (14). Gorizia (2): Cmf, Edilgrado. Pordenone (5): Italiana Ferramenta, Moretto Giuseppe, Multimetal, Savio Macchine Tessili, Vanita Docce. Trieste (5): Ergolines Lab, F.lli Cosulich, Illycaffè, Kapuziner Keller, Trieste Marine Terminal. Udine (2): Agrituristica Lignano, Sangiorgio Export.

TRENTINO ALTO ADIGE (6). Bolzano (1): Wuerth. Trento (5): Cartotrentina, Funivie Folgarida Marilleva, La Sportiva, Leaseplan Italia, Mediaclinics Italia.

VENETO (29). Belluno (2): Intersocks, Maricell. Padova (2): Autoscout24 Italia, Moretto. Rovigo (4): Agricola Lusia, Iqt Consulting, Kamini, Zhermack. Treviso (5): Ascotrade, Bimea Steel, Edizione, Margherita, Ponyu. Venezia (9): Bierreti, Coelme costruzioni elettromeccaniche, Marina di Venezia, Santa Margherita, Save, Società Cooperativa Culture, Zeroasette, Zignago Holding, Zincatura Nazionale. Verona (3): Pedrollo, Salumificio F.lli Coati, Surface Aluminium Technologies. Vicenza (4): Afv Acciaierie Beltrame, Finsimo, Nardi, Serenissima Ristorazione.