Infinity scommette su Montereale Valcellina

Infinity Parts Srl, azienda collegata al Gruppo vicentino Athena, ha confermato la volontà di restare sul territorio e ha rinnovato con il Consorzio Nip il contratto di affitto in scadenza dello stabilimento di Montereale Valcellina, per ulteriori 12 anni.

Nei prossimi tre-cinque anni, l’azienda investirà sempre di più nel territorio, con lo scopo di rimpiazzare le produzioni obsolete con prodotti nuovi a più alto contenuto tecnico. Lo stabilimento di Montereale Valcellina dovrà diventare un centro di eccellenza in tecnologie di processo, caratteristiche dei prodotti, sistemi di produzione ed organizzazione digitalizzata della fabbrica. Il tutto presuppone un impegnativo percorso di riconversione che coinvolgerà tutte le funzioni aziendali e si tradurrà in effcientamento organizzativo, produttivo, qualitativo, competitivo, commerciale tale da elevare le competenze professionali e favorire l’ingresso al lavoro soprattutto ai giovani.

Infinity Parts, che dal 2008 si occupava prevalentemente della produzione di guarnizioni ed elementi di tenuta per motori a scoppio di auto, camion e trattori, espanderà fortemente la sua presenza commerciale nel Settentrione d’Italia e verso i vicini Paesi Stranieri. Una scelta aziendale molto importante e per nulla scontata, ciò soprattutto frutto di una rete di servizi e di opportunità che sono stati presentati dal Consorzio Nip in collaborazione con le Associazioni di Categoria e in particolare con l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente funzionale della Regione.

“Siamo stati al fianco del Consorzio NIP per dimostrare concretamente quanto sia strategico investire in Fvg per le imprese", ha spiegato Lydia Alessio-Vernì, direttrice dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa Fvg. "La decisione di Infinity Parts premia la capacità della Regione di mettere a disposizione servizi e siti produttivi che rispondono alle esigenze delle imprese. È un segnale importante e positivo, specie in questo momento di ripartenza”.

“Le realtà locali hanno dato prova di saper fare squadra", ha detto Renato Piazza, Presidente del Nip. "Solo in quest’ottica, infatti, è possibile acquisire attrattività e competitività agli occhi delle Imprese, che sono così messe nelle condizioni di investire proficuamente in Regione. Il mero compito del Consorzio di esclusivo gestore della Zona Industriale, anche in questo caso, non sarebbe bastato. Il Consorzio Nip ambisce a essere il punto di riferimento per le aziende del territorio e per quelle provenienti da altre aree, coordinandosi e collaborando con i principali stakeholder che ci hanno aiutato anche in questa operazione ”.

“Nip, l’Agenzia Lavoro e SviluppImpresa, le Associazioni di categoria, sono state e saranno Partner Strategici per traguardare questo nostro importante progetto di sviluppo industriale e molti altri che speriamo nasceranno", ha aggiunto Giovanni L. Mancassola, Presidente del Gruppo Athena. "Confidiamo che, nel nostro percorso di crescita, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con Strutture Pubbliche in altre Regioni d’Italia ed Estere, e siamo orgogliosi nell’affermare che, in nessun’altra abbiamo finora trovato la disponibilità, professionalità e impegno del Sistema Friuli”.

Nella foto: Renato Pizza, Giovanni L. Mancassola e Andrea Candotti, amministratore delegato di Infinity Parts