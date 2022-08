Inflazione, in Fvg crescita superiore al resto d'Italia

Nonostante il costo del gas da riscaldamento sia sceso del 4% rispetto a giugno, a luglio i prezzi sono saliti in Italia dello 0,4% su base mensile e del 7,9% rispetto all’anno precedente.

A dirlo è l’Istat, che oggi ha pubblicato i dati sull’inflazione. Risulta più alta la variazione annua in Friuli Venezia Giulia, dove la crescita si attesta all’8,1%, e soprattutto a Trieste, che raggiunge il più 8,5%. Va meglio a Udine, dove l’aumento è al 7,8%, un decimale in meno rispetto alla media nazionale.

Nella nostra regione a compensare la discesa del gas è la crescita di trasporti, in particolare viaggi aerei e marittimi, servizi ricettivi e ristorazione, oltre alla spesa per lo svago, trascinata dai costi per le vacanze.

Facendo il raffronto tra le due città, in un mese il carrello della spesa alimentare a Udine è calato dello 0,4 %, mentre a Trieste è salito di mezzo punto. In entrambi i capoluoghi, a luglio sono crollati i prezzi della frutta - meno 8,7% a Udine, meno 7,4% a Trieste -, ma se in Friuli le verdure sono diventate meno care del 3,4%, nella città portuale per un’insalata si spende lo 0,4% in più.