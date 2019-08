Informest, pubblicato il Rapporto di Sostenibilità

Oggi è stato pubblicato il Rapporto di Sostenibilità di Informest, l’Agenzia di sviluppo della Regione. Negli ultimi tre anni ha coinvolto nelle attività di cooperazione territoriale ben 163 partner provenienti da 25 Paesi Ue ed extra Ue e ha implementato 27 progetti per un valore complessivo di circa 55 milioni di euro, dei quali 15 milioni gestiti direttamente dall’Agenzia assieme ai suoi partner regionali.

“Questo report nasce dalla volontà di presentare a tutti i portatori di interesse le azioni messe in atto dall’Ente, illustrando in una prospettiva integrata gli impatti generati sul piano economico, sociale e ambientale”, afferma il Presidente Claudio Cressati. “Informest conferma il suo ruolo di attrattore di risorse e d'innovazione territoriale del Fvg. Grazie ai progetti abbiamo, infatti, generato opportunità di sviluppo e di crescita sia per le amministrazioni locali che per i molti attori del nostro territorio che quotidianamente lavorano per promuovere le proprie attività".

"Tuttavia - conclude Cressati - la ricaduta e l’impatto del lavoro dell’ultimo triennio non si riassumono solo in valori economici, ma anche nelle molteplici occasioni di incontro e di confronto che Informest ha prodotto, favorendo il dialogo tra realtà, competenze ed esperienze diverse con l’obiettivo di una crescita comune nel segno dell’attuazione della Strategia Europa 2020 nel nostro territorio”.

Il Report è consultabile a questo link