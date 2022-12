Informest accompagna una delegazione libica in visita in Fvg

Nel pomeriggio di martedì 6 dicembre, il sindaco di Ronchi dei Legionari, insieme al direttore Isontina Ambiente, ha incontrato una delegazione libica nell’ambito della settimana di visite studio in Friuli Venezia Giulia del progetto “Tamsall”, iniziativa volta al rafforzamento del processo di decentramento amministrativo libico attraverso il sostegno al consolidamento delle capacità di governance multilivello e delle relazioni internazionali delle autorità locali.

Il Presidente di Informest Boris Dijust ha aperto la sessione ricordando che “la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana ad aderire alla “Iniziativa di Nicosia”, un processo di ricostruzione del territorio libico che interessa diversi settori di intervento” e che nel “nel 2018, grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, la Regione Friuli Venezia Giulia ha continuato questo percorso affidando a Informest la realizzazione del progetto PATH DEV – Azione pilota nel settore della pesca per lo sviluppo economico libico”.

Nel 2021, l'Iniziativa di Nicosia è entrata in una nuova fase con nuove attività per costruire capacità per i politici e i funzionari pubblici delle autorità locali e promuovere lo sviluppo socio-economico e istituzionale locale anche grazie al finanziamento della Commissione europea, consente il passaggio da un sostegno incrementale a uno più strutturale.

E’ in questo contesto che si inserisce il progetto Tamsall il cui obiettivo generale è quello di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa delle istituzioni pubbliche nazionali e locali libiche, promuoverne l’efficienza e le competenze nella pianificazione e nell’attuazione delle funzioni amministrative secondo un processo di multi-level governance.

Il progetto si propone di offrire a 20 municipalità libiche strumenti per il miglioramento dell’offerta di servizi pubblici, da un lato introducendo l’approccio della governance multilivello nella pianificazione e nella gestione dei servizi municipali (con particolare riferimento ai servizi ambientali, socio-sanitari, dedicati ai giovani o orientati al miglioramento della comunicazione tra amministrazione locale e cittadini) e dall’altro rafforzando le collaborazioni fra municipalità libiche e le relazioni fra esse e le controparti europee.

Le municipalità coinvolte in questa traineeship visit incentrata sulle tematiche ambientali sono Ajdabya, Batan Al Jabal,Benghazi, Bint Beya, Ghat, Jadu, Kufra, Nalut, Sabha, Shahat, Tripoli, Wadi Etba; i rappresentanti di queste municipalità sono accompagnati da due rappresentanti Supreme Council for Local Administration libico.

La settimana di incontri si è aperta ieri a Trieste presso la sala Tessitori, con gli interventi del Presidente Consiglio regionale Pier Mauro Zanin e dei funzionari del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, afferente alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Servizi veterinari, che hanno illustrato le tematiche della sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche nonché la sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

Ieri delegazione è stata accolta dai rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -OGS a Grignano che ha presentato le buone pratiche dei progetti internazionali in area Mediterranea, mentre nel pomeriggio a Ronchi dei Legionari, il direttore di Isontina Ambiente, Giuliano Sponton, ha illustrato i servizi introdotti dalla società in house dalla gestione dei rifiuti al coinvolgimento delle Comunità locali e il riciclo della plastica.

Gli incontri proseguono oggi a Udine, presso la sala Pasolini in via Sabbadini, con i rappresentanti del Servizio transizione energetica della Direzione centrale Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, per scoprire il patto dei sindaci in FVG – Alleanza per il clima e per l’energia e con il direttore di APE FVG- Agenzia per l’Energia del FVG che presenterà lo Sportello Energia. Il pomeriggio sarà dedicato al monitoraggio ambientale grazie all’intervento di ARPA – Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Venerdì 9 dicembre la delegazione sarà invece ospitata a Palmanova presso la sede della Protezione Civile del FVG che illustrerà il proprio sistema di gestione delle emergenze gruppi e la gestione del Numero Unico per le emergenze, mentre la Fondazione ComPA FVG – Centro di competenza dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia per la PA presenterà il Sistema integrato ANCI -ComPA e il Progetto NextPA.

Il ciclo di incontri si chiuderà il 12 dicembre a Colloredo di Monte Albano insieme alla Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia che presenterà il progetto RECOCER - Regia coordinata dei processi di costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile sul territorio dei 15 Comuni della Comunità Collinare.

Il progetto, la cui implementazione è stata avviata nel gennaio del 2021, con termine previsto a settembre 2023, è co-finanziato dalla Commissione Europea con fondi dello Strumento europeo di Vicinato ed è implementato da ART-ER, la società in-house della Regione Emilia-Romagna dedicata a attrattività, ricerca e sviluppo territoriale, insieme ad un partenariato composto da Informest (Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale del Friuli Venezia-Giulia) e EURADA (European Association of Development Agencies).