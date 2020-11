Infostar mette in sicurezza lo smartworking

La sicurezza del dato, in special modo a ‘casa’, è oggi una priorità. Nell’epoca che stiamo vivendo, nella quale lo smart working è divenuto misura e consuetudine di contrasto al Covid-19, è esigenza delle aziende poter garantire la sicurezza informatica, estesa a tutti i lavoratori che prestano la loro attività, anche da remoto. Infostar ha messo in sicurezza e fornito quasi mille device per il lavoro da casa.

In epoca di pandemia il fatturato dell'azienda friulana è cresciuto proprio per venire incontro alle esigenze legate alla digitalizzazione e messa in sicurezza dei device per chi opera in smart working.

"Stiamo lavorando a fianco di circa 30 imprese in questo 2020, tra grandi aziende friulane e Pmi. Grazie ai nostri servizi e ai dispositivi forniti, stiamo permettendo lo smart working a più di mille persone. La sicurezza al primo posto, anche dal punto di vista IT, visto che gli attacchi informatici sono in costante crescita. Le tecnologie che stiamo usando sono molto legate al cloud, con Microsoft 365 che svolge un ruolo importante, nel lavoro in team, nella condivisione e organizzazione di contenuti digitali e nella videocomunicazione. Il nostro staff, composto da 15 persone, si occupa anche della formazione del personale, con corsi in presenza e da remoto, per imprenditori, manager e collaboratori", spiegano dall'azienda di Tarcento, guidata dal 1999 dal fondatore e amministratore delegato Cristian Feregotto, insieme a Luca Noacco.



"Watchguard è un altro partner importante per la sicurezza delle reti IT, soprattutto per il collegamento remoto ai server aziendali, con le Vpn (Virtual private network) e le autenticazioni a doppio fattore. Con Watchguard stiamo svolgendo un lavoro eccellente, abbiamo anche conseguito il riconoscimento di Partner Gold e siamo leader in regione Friuli Venezia Giulia" spiega Feregotto.

"Molto spesso, imprenditori, dirigenti e manager, conoscono e usano una piccola percentuale di queste tecnologie e, loro malgrado, non sfruttano tutte le potenzialità per lavorare al meglio a distanza" continua Feregotto.

Un punto di riferimento certo, professionalmente solido e sempre aggiornato rispetto alla rapida evoluzione tecnologica a livello mondiale. È il sintetico profilo di Infostar, l’azienda Hi-Tech di Tarcento che interagisce con il tessuto produttivo a ogni livello, per supportarlo nell’affrontare appropriatamente la sfida attuale: una corretta e rapida digital transformation.

L’azienda, insieme alla fornitura della tecnologia e alla sua installazione, opera assiduamente per il terzo aspetto fondamentale alla digital transformation, ovvero la formazione adeguata del management e degli operatori in azienda. Una formazione a distanza – attraverso webinar individuali o di gruppo – o in presenza, a seconda delle necessità e possibilità.