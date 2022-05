inFvg, Cna in campo contro la contraffazione

#inFvg è l’evento promosso a Pordenone da Cna Giovani Imprenditori Fvg per offrire alle aziende un momento di formazione e incontro.

Martedì 10 maggio, alle 17.15, attraverso il racconto di due esperti - un professionista del web e un rappresentante delle forze dell’ordine - si scopriranno alcuni accorgimenti per tutelarsi online e sul territorio. Il convegno “Tutela digitale per le imprese e lotta alla contraffazione: protezione del marchio online, sui social e sul territorio” si terrà nella Sala incontri dell’ex Convento di San Francesco.

Dopo i saluti del presidente Cna Giovani Imprenditori Fvg, Massimiliano Petri, seguiranno la relazione “Proporsi online senza far danni” di Federico Cecchin, caricaturista, TikToker con oltre 3 milioni e mezzo di follower ed esperto di grafica online, e l’intervento del comandante provinciale della guardia di Finanza di Pordenone, colonnello Davide Cardia sui dispositivi di contrasto alla contraffazione”. In chiusura Aperitivo Business Network.

Cna Giovani prosegue con un altro importante evento, in programma il 7 giugno ad Azzano Decimo (iscrizioni entro il 27 maggio): “Eat to meet: la cena per farsi conoscere”, quattro portate e tre cambi di tavolo per confrontarsi con imprenditori, potenziali futuri collaboratori, clienti, fornitori, amici. Quest’anno Eat to meet si svolgerà in una delle location più belle della regione, Ca' Muliner, storico ristorante scelto per la sua eleganza (e anche perché consente di applicare più agevolmente i protocolli anti-Covid, che saranno rispettati scrupolosamente).

“L’obiettivo principale - spiega Petri - è quello di favorire la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio, associate e non, e di facilitare la nascita di relazioni. È un modo leggero e dinamico di fare marketing B2B, improntato alla costruzione di un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra potenziali fornitori, clienti e partner in un contesto rilassato e aperto al nuovo”.