Ingegneria, piace la laurea magistrale italo-tedesca

La laurea magistrale a doppio titolo italo-tedesco in Production Engineering and Management si conferma una scelta appropriata nella classe delle lauree di ingegneria gestionale.

“Il contenuto numero di posti disponibili consente agli studenti di essere seguiti con molta attenzione e di concludere in tempi brevi gli studi”, spiega il direttore del corso Dario Pozzetto. “Le lezioni erogate completamente in lingua inglese e la frequenza ed esami nella sede tedesca permettono di ampliare e integrare la preparazione formativa nelle nuove tecnologie innovative consentendo ai laureati una possibilità in più ai fini occupazionali”.

“Infatti, tutti i laureati hanno avuto il contratto di lavoro subito dopo la laurea in importanti e prestigiose realtà produttive e di servizio regionali, nazionali ed europee (per citarne alcune Ali Group, Bosh, Electrolux Professional, Danieli Group, General Electric, Luxottica, Management Solution (Spagna), Organ Tekstil (Turchia), Pittini, Sa.bi. Group, Safilo, Schneider Electric, Savio). Per qualcuno di loro il contratto è arrivato anche prima del conseguimento della laurea con assunzione nell’azienda dove avevano effettuato il tirocinio curriculare. Rimangono piuttosto inevase per mancanza di candidati diverse proposte di lavoro”, prosegue Pozzetto.

La figura professionale dell’ingegnere gestionale industriale è necessaria per entrare nell’ottica della rivoluzione Industry 4.0. Ed è quindi importante che le lezioni siano supportate da attività di laboratorio.

Gli studenti possono esercitarsi in Italia presso:

- Smart Production Factory dato in comodato d’uso al DIA dell’Università di Trieste dalla LeanProduct, per applicare le tecniche della Lean manufacturing mediante una linea di assemblaggio ergonomica di componenti di Electrolux Professional, Leanproduct e Savio;

- laboratorio di robotica del DIA dell’Università di Trieste per analizzare le potenzialità di questi sistemi che poi potranno essere impiegati e gestiti nelle realtà produttive;

- laboratorio del CATAS S.p.A. di San Giovanni al Natisone, polo d'eccellenza con le sue oltre cento postazioni di prova per il settore legno-arredo, delle plastiche, dei metalli ecc. interconnesse in rete e interfacciate in tempo reale con il sistema gestionale.

Possono utilizzare Software sia in Italia che in Germania (ad esempio SAP - software gestionale, una delle principali aziende al mondo nel settore degli ERP), più specificatamente nel settore gestionale e logistico:

- Witness della Lanner Group è il software di simulazione dinamica ad eventi discreti che racchiude in sé l’esperienza di modelling dei processi operativi maturata in tutti i settori;

- Cyberplan della Cybertec-Zucchetti avente un software di pianificazione e schedulazione della produzione a capacità finita in un’unica piattaforma Web. Il software ha la piena visibilità della Supply Chain, controllo dei singoli processi di fabbrica, semplifica le decisioni complesse dall’Advanced Planning & Scheduling.

In Germania ci sono altri laboratori a disposizione degli studenti, tra gli altri:

- Smart Factory OWL, che ospita i laboratori di ricerca e didattica dove si possono sperimentare le potenzialità della digitalizzazione e dell’automazione intelligente, la manifattura additiva, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine, i processi di lavorazione supportati dalla tecnologia della realtà aumentata e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni, sono alcune delle applicazioni presenti all’interno del laboratorio realizzato in collaborazione con il Fraunhofer-Gesellschaft.

L’Ateneo tedesco con il quale l’Università di Trieste ha attivato una convenzione didattica è l’University Applied Sciences and Arts di Lippe-Lemgo nella Ostwestfalen. Il programma del corso prevede 20 posti per l’Ateneo di Trieste e 20 per quello di Lemgo (con quota riservata a studenti nonUE) e ha la particolarità di essere erogato con un semestre comune di frequenza ed esami a Pordenone ed uno nella sede tedesca di Lemgo. Gli studenti usufruiscono di una borsa Erasmus.

Ulteriori informazioni sulla laurea possono essere reperite a questo link e si può trovare la presentazione del corso di studi su “Porte Aperte Virtuali 2020” (Area tecnologico-scientifica), dove sono presenti una guida di approfondimento, referenti e recapiti cui indirizzare eventuali richieste d’informazione.

Il bando per presentare la domanda di ammissione per l’anno accademico 2021/22 è già aperto e lo si può trovare a questo link. Ci sarà tempo per la domanda di ammissione fino alle 13 del 14 settembre.