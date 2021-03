Iniziata la 'nuova vita' dell'ex Detroit di Ronchi dei Legionari

Quella di lunedi è stata una giornata storica per l'ex stabilimento della Detroit Refrigeration di Ronchi dei Legionari. Per la prima volta dopo tanti anni il sito industriale all'ingresso nord della cittadina ha ripreso ad animarsi e, per la prima volta, hanno varcato il portone di via Redipuglia i primi 70 lavoratori della Marine Interiors, una delle due aziende che hanno rilevato il grande complesso industriale.

L'attività produttiva, dunque, ha ripreso i battenti, mentre, come si può notare in questi giorni, si stanno piano piano concludendo anche i lunghi, complessi e delicati interventi di riatto del complesso. Si è lavorato molto all'interno e ora ci si focalizza sull'esterno, con un nuovo impianto d'illuminazione e con l'apertura di nuovi ingressi su via Redipuglia, necessari proprio a una miglior qualità dell'attività svolta all'interno.

La zona ha cambiato volto ed è risorta come l'Araba fenice, scongiurando l'incuria e l'abbandono. Marine Interiors, che ha la sua sede legale a Pordenone, nasce dalla volontà del Gruppo Fincantieri d'integrare nel suo flusso progettuale e costruttivo il design e la realizzazione degli interni. E' impegnata nella progettazione, realizzazione e consegna di aree pubbliche, catering e vetrate.

La capacità di gestire direttamente tutte le fasi produttive, dal design alla costruzione fino alla consegna, è il grande vantaggio competitivo fornito da una società leader nel settore. Dal 2016, Marine Interios è entrata nel business delle aree pubbliche attraverso l'integrazione di un team Fincantieri, configurandosi come un operatore di riferimento a livello mondiale nel segmento.

Oggi conta su oltre 200 dipendenti e ha superato i 100 milioni di euro di fatturato.

A Ronchi opererà anche Anpa, azienda che ha la sua sede a Romans d'Isonzo. Fondata nel 2006, è diventata leader indiscussa, a livello nazionale e internazionale, nell’allestimento di aree pubbliche, ristoranti, casinò, teatri e negozi all’interno delle navi da crociera, ma anche, a seguito degli sviluppi imprenditoriali degli ultimi anni, nel settore della fornitura di soffitti e pannelli, affiancando le lavorazioni della carpenteria in genere.

“Questo è un giorno davvero molto importante. L'amministrazione comunale – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – è stata coinvolta molti mesi fa in questo progetto e ha ovviamente caldeggiato il passaggio di mano dello stabilimento. Non si tratta solo e unicamente di un'operazione urbanistica ed edilizia. Quel che più conta è che la cittadina si arricchisca di nuove unità produttive di eccellenza e che sia volano di crescita economica, occupazionale e sociale del territorio. E di questo non possiamo che essere felici. Grazie infinite a chi ha voluto investire nel nostro territorio. Imprenditori, grandi o piccoli che siano, sono sempre i benvenuti”.