Innovare le strategie delle Pmi con Confapi

Al via lunedì 20 settembre, dalle 9, la seconda edizione del corso di 40 ore “Digital Storytelling e Digital Marketing: innovare le strategie delle PMI”, proposto dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.

Il corso intende fornire concetti e strumenti per padroneggiare le tecniche di una narrazione e possedere un modello comunicativo in grado di diffondere il valore dell’azienda da utilizzare su diversi canali digital. L’attività è rivolta a occupati, disoccupati, inoccupati, inattivi, residenti o domiciliati sul territorio regionale al momento dell’avvio del corso che abbiano compiuto 18 anni.

Le lezioni si svolgeranno in modalità online; gli incontri di avvio e chiusura si terranno in presenza nella sede di Confapi Fvg, in viale Ungheria 38 a Udine.

La docenza è affidata a Federico Vitiello, che vanta una consolidata esperienza sui temi del Social e Web Marketing, SEO, e SEM rivolta alle Imprese.