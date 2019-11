Innovation Manager per Imprese 4.0

Gli Innovation Manager di Friuli Innovazione sono pronti ad affiancare PMI e reti di impresa nei processi di trasformazione tecnologica, digitale e di miglioramento organizzativo con il supporto economico dei Voucher per l’Innovazione stanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Sono 5 gli Innovation Manager di Friuli Innovazione accreditati dal Mise e che potranno offrire servizi di consulenza alle aziende negli ambiti strategici: manifattura additiva e stampa 3D, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, programmi di open innovation, applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale.

“Mettiamo in campo una squadra di Innovation Manager accreditati dal Mise, con decennale esperienza nel supporto ed accompagnamento delle PMI nei processi di innovazione e sviluppo competitivo", afferma Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione. "La misura prevista dal Mise ha, infatti, il merito di accompagnare le PMI e le reti d’impresa verso l’innovazione con il supporto dell’Innovation Manager, ovvero un professionista dedicato, con ampia e provata esperienza maturata in contesti innovativi".

I manager sono infatti le figure “chiave” per le imprese per accedere ai Voucher che finanziano consulenze dedicate alla trasformazione tecnologica e digitale. Sono infatti ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni specialistiche di manager dell’innovazione qualificati, indipendenti e inseriti temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

Le imprese possono contattare fin da ora Friuli Innovazione per la definizione del progetto utile alla predisposizione della domanda di accesso alle agevolazioni. La documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dal Mise entro il 26 novembre e inviata a partire dalle 10 del 3 dicembre.