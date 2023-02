Intelligenza artificiale, imprese friulane al Waicf di Cannes

Unica territoriale italiana presente alla prima edizione del 2022, Confindustria Udine parteciperà con un proprio stand anche all’edizione 2023 del WAICF (World AI Cannes Festival), evento mondiale dedicato alle realtà che si occupano di Intelligenza artificiale, in programma dal 9 all’11 febbraio al Palais des Festivals e Congrès di Cannes.

Ad accompagnare all’evento i rappresentanti di quattordici imprese associate sarà la vicepresidente Anna Mareschi Danieli, membro del Comitato d’Onore della manifestazione, composto da personalità di spicco provenienti da tutti i continenti, considerate esperte o influencer di primo piano a livello mondiale. Nel prestigioso panel, tra gli altri, figurano Vittorio Colao, già ministro italiano per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Yann LeCun, chief AI Scientist di META, Luc Julia, direttore scientifico Renault, e Hiroaki Kitano, ceo di SONY AI.

Confindustria Udine avrà uno stand all’interno del Padiglione Italia, nel quale saranno presenti il DIH Udine e le seguenti aziende associate: Alfa Sistemi, beanTech, Cleverynext, Danieli Automation, DataMind, Infostar, Insiel, LimaCorporate, NoHup, Quin, Tecnest e VideoSystems e le startup AI4IV ed EMC Gems.

Expo, conferenze, premi, dimostrazioni, programmi a tema, spettacoli, networking: questo e tanto altro ancora si potrà trovare a un evento ricco e diversificato come il WAICF (sono attesi almeno 20.000 ingressi), i cui obiettivi di massima sono quelli di sviluppare un mercato dell’IA, educare il pubblico sui vantaggi della tecnologia, presentare innovazione concreta e nuovi prodotti, offrire un posto per la sperimentazione e la scoperta.

In particolare, venerdì 10 febbraio, l’Associazione Industriali di Udine organizzerà un workshop dal titolo “The imminent European AI regulation and the industrial preparedness and response”, che vedrà la vicepresidente Mareschi Danieli, in veste di moderatrice, dialogare con Angelo Montanari, professore dell’Università di Udine, e Konstantinos Karachalios, managing director alla IEEE, in merito alla prossima emanazione da parte dell’Unione Europa dell’AI ACT, la legge europea volta a regolamentare la complessa materia dell’intelligenza artificiale. Al dibattito la vicepresidente di Confindustria Udine porterà il punto di vista di chi innova nel manifatturiero e nei servizi guardando l’AI applicata ai processi.

Sempre la vicepresidente, consegnando il premio speciale della Giuria, di cui fa parte, sarà poi una delle protagoniste dell’Award Ceremony 2023 di “Cannes Neurons”, un premio finalizzato a valorizzare i progetti di Intelligenza artificiale più innovativi e dall’impatto più positivo sulla società o sul pianeta.

Mareschi Danieli incontrerà anche il ministro francese della transizione digitale e delle telecomunicazioni Jean-Noël Barrot, il vicedirettore dell’ICE di Parigi Anna Maria Pattelli e il viceconsole generale d'Italia a Nizza Francesca Facchini, oltre ai vertici delle Confindustrie di Trento, Vicenza e Piacenza.

Quello dell’intelligenza artificiale è un mercato in costante crescita. Si stima che a livello mondiale abbia raggiunto a fine 2022 quota 387 miliardi di dollari di fatturato. La partecipazione al WAICF di Cannes è dunque per le imprese friulane presenti a Cannes una vetrina prestigiosa, ma anche un’opportunità formidabile di crescita e di confronto. Questo evento, infatti, darà l’opportunità di valutare a 360 gradi la situazione attuale del comparto in cui operano, conoscere i più quotati esperti e incontrare responsabili di settore e alti dirigenti di aziende di prestigio. Del resto, i numeri dell’edizione 2023 di WAICF parlano chiaro, visto che a Cannes sono previsti oltre 200 espositori provenienti da tutto il mondo (erano 120 nella prima edizione), 300 relatori, 250 sessioni tra happening, conferenze, networking e incontri di dimensione internazionale e circa 15mila professionisti del settore attesi in presenza oltre alle decine di migliaia connessi in remoto.