International Talks, che aria tira all’estero?

Che aria tira in Cina, Russia, Regno Unito e negli Usa? Lo chiederanno Cluster Legno Arredo Casa Fvg e Intesa Sanpaolo direttamente agli esperti che operano sui mercati globali tramite le "International Talks", “chiacchierate” in diretta via Zoom che nelle prossime settimane consentiranno un confronto su insidie e opportunità di quei paesi, alla luce delle mutate condizioni dei mercati internazionali.

Si parte il 22 ottobre alle 11 con un focus sulla Cina; in collegamento da Shanghai sarà trattato il tema del supporto all’internazionalizzazione delle imprese. Il ciclo di incontri proseguirà con Mosca il 5 novembre, Londra il 12 novembre e New York il 26 novembre (tutti alle 17).

Partecipazione gratuita previa registrazione