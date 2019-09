Interporto di Pordenone, realtà strategica

L'Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa è una società per azioni fondata alla fine degli anni ’80 allo scopo di progettare, costruire e gestire l’area interportuale e dare un impulso economico alla città capoluogo, alla provincia e alla regione; un’eccellenza dell’aerea che collega il territorio pordenonese con il resto del mondo, un centro di riferimento nazionale ed internazionale per la logistica "per il quale si stanno sapientemente impostando percorsi di formazione tecnica superiore dedicati a studenti e lavoratori, valutando tavoli di coinvolgimento futuribili nel tessuto produttivo".

Queste le parole del Consigliere regionale Alessandro Basso (FdI), che vi si è recato in visita nei giorni scorsi: "Il partito di Fratelli d’Italia sostiene pienamente questo grande progetto, che allargherà i confini di Pordenone. Auspichiamo che il nuovo governo nazionale non interrompa questo piano virtuoso per il nostro territorio, che con la nostra politica attiva difenderemo a tutti i costi".

L’area, che si sviluppa su una superficie di 840.000 m2, si trova in una posizione strategica della regione, è collocata nei pressi dell’Autostrada A28 (con un’uscita dedicata proprio ad Interporto) facilmente raggiungibile per il trasporto su gomma e affiancata alla linea ferroviaria Udine-Venezia, che facilita lo spostamento delle merci tanto in Italia quanto in Europa e nel mondo e dispone di una piattaforma intermodale composta da un complesso integrato di infrastrutture e servizi che soddisfano le necessità degli operatori nel campo della logistica e del trasporto intermodale. Dinamico, fortemente innovativo e vocato all’esportazione, l’obiettivo di questo hub internazionale è quello di rafforzare la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia favorendo la crescita sostenibile del benessere e del tessuto economico locale e regionale di un territorio fortemente competitivo e votato all’export come il nostro, mettendo a disposizione del “sistema regione” i propri asset aziendali per anticipare scenari futuri, stringere alleanze e aprire le porte a nuove opportunità di business in ambito nazionale e internazionale.