Intesa Sanpaolo, 'siamo la banca dei territori'

"Siamo banca dei territori. I nostri direttori operano come direttori generali con la forza di una grande gruppo nazionale e internazionale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina nella conferenza stampa sull'operazione Pubblica di Acquisto e Scambio Volontaria sulle azioni Ubi Banca e i Risultati di bilancio del primo semestre 2020. "Credo che questo identikit - ha aggiunto - corrisponda alla figura di Gaetano Miccichè. E' un percorso che non è ancora formalizzato, attendiamo il consiglio di Ubi che si svolgerà il 6 agosto".

"Sicuramente - ha aggiunto Messina - in termini di scelta della persona che dovrà prendere le redini di Ubi fino all'incorporazione è importante individuare una figura di prestigio e che ha già dimostrato di saper guidare con successo strutture complesse e squadre. "Credo che questo identikit corrisponda alla figura di Gaetano Miccichè. E' un percorso che non è ancora formalizzato, attendiamo il consiglio di Ubi che si svolgerà il 6 agosto".

"Siamo il secondo gruppo dell'Eurozona per valori di Borsa e abbiamo superato anche Santander - ha sottolineato Messina - Abbiamo dimostrato che una banca italiana è capace di fare la prima mossa. Mai nella storia una banca italiana è stata seconda in Europa per valore di Borsa".

Messina ha affermato che la banca non ha "nessun interesse nell'Europa dell'Est. Nei prossimi 6-9 mesi - ha aggiunto - saremo impegnati nell'integrazione di Ubi in Intesa. Siccome faccio il manager devo assicurarmi che l'integrazione con Ubi abbia successo. Quindi fino a febbraio-marzo saremo impegnati in questo e mi aspetto che in Europa non accada nulla".

"Oggi - ha concluso Messina - la mia priorità è realizzare l'integrazione con Ubi. E' difficile che l'effetto del covid porterà le banche europee a fare delle mosse".