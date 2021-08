Intesa Sanpaolo, finanziamento circular a Iberdrola

Intesa Sanpaolo ha finalizzato un finanziamento circular di 250 milioni di euro a favore di Iberdrola, leader mondiale nel settore dell’eolico. L'operazione, un bilateral term loan di 5 anni, prevede un meccanismo incentivante legato al raggiungimento di un obiettivo di economia circolare: Iberdrola si è impegnata a ridurre progressivamente l’impiego di acqua nella produzione di energia idroelettrica, non superando la soglia di 420 m3/GWh a partire dal 2025, e al rispetto di tale target Intesa Sanpaolo applicherà uno sconto al finanziamento. Viceversa, il prezzo del prestito subirà un aumento se tali target non verranno raggiunti dalla società. L’operazione rappresenta la prima nel settore elettrico europeo ad essere collegata alla riduzione del consumo idrico.

Il finanziamento circular a Iberdrola rappresenta la più grande operazione conclusa in Spagna a valere sul Plafond Circular Economy da 6 miliardi di euro lanciato con il Piano d’impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo.

Il finanziamento è stato strutturato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, con il supporto della filiale di Madrid e del Circular Economy Team di Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo dedicata all’innovazione presieduta da Maurizio Montagnese. Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso la circular economy. Intesa Sanpaolo è strategic partner della Ellen MacArthur Foundation, principale organizzazione che promuove il modello circolare a livello mondiale, con cui collabora dal 2016.

Iberdrola è una delle più grandi società del settore energetico a livello mondiale,

leader nelle rinnovabili e capofila nella transizione energetica verso un’economia low carbon. Il gruppo fornisce energia elettrica a circa 100 milioni di persone in decine di paesi. Opera nelle rinnovabili, nella distribuzione e nelle attività commerciali in Europa (Spagna, Regno Unito, Portogallo, Francia, Germania, Italia e Grecia), Stati Uniti, Brasile, Messico e Australia ed è presente anche, tra gli altri, in mercati come Giappone, Irlanda, Svezia e Polonia.

Iberdrola è, inoltre, leader nell’emissione di obbligazioni green con oltre 32,4 miliardi di euro a fine giugno 2021.

“L’operazione con Iberdrola conferma la leadership europea di Intesa Sanpaolo nell’ambito dei finanziamenti a supporto della transizione verso un modello economico-produttivo circolare” – afferma Nicola Doninelli, Responsabile Direzione Internazionale della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, all’esperienza pluriennale maturata nella strutturazione di finanziamenti circular e alla nostra presenza internazionale, abbiamo già portato a termine e stiamo finalizzando una serie di operazioni di grande rilievo in Italia e all’estero”.