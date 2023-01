Intesa Sanpaolo investe nella strategia digitale

Prosegue lo sviluppo della strategia digitale di Intesa Sanpaolo. Il Consiglio di amministrazione di Isybank è presieduto da Mario Boselli ed è composto da Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, Achille Galdini, Paola Papanicolaou e Antonio Valitutti (amministratore delegato).

La nuova banca digitale - controllata al 100% dal gruppo bancario - sarà lanciata su tecnologia cloud e avrà come punto di forza la partnership con la società leader internazionale nel fintech Thought Machine. Isybank fornirà servizi bancari inizialmente ai 4 milioni di clienti individuati dal Piano d’Impresa 2022-2025 interessati a usare servizi esclusivamente online e via mobile. Ciò consentirà contestualmente al Gruppo - che si pone come obiettivo la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela - una riduzione strutturale dei costi.

L’impegno per tecnologia e crescita nel Piano d’Impresa prevede un programma di investimenti pari a 5 miliardi di euro, inclusi circa 650 milioni di euro nella nuova banca digitale, e il coinvolgimento di circa 4 mila persone tra assunzioni di profili specifici e riconversioni professionali.