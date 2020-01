Intesa Sanpaolo sostiene M-Cube

La forte crescita internazionale del Gruppo M-Cube, specializzato in servizi digitali per l’in-store digital engagement, sarà sostenuta finanziariamente da un prestito obbligazionario a sette anni del valore di dieci milioni di euro sottoscritto interamente da Intesa Sanpaolo, primario gruppo bancario in Italia e con una forte presenza internazionale.

Tale bond sarà sottoscritto integralmente da Banca Intesa Sanpaolo stessa nell’ambito della più ampia operazione basket bond lanciato in partnership con Elite, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale.

L’innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l’implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.

L’iniziativa è stata presentata ieri all’interno dell’evento “Crescere e Competere grazie alla Finanza Sostenibile” organizzato da Elite e tenutasi a Palazzo Mezzanotte, a Milano, e in cui M-Cube è stato protagonista con la partecipazione alla tavola rotonda mediata da Elite.

M-Cube, gruppo italiano nato nel 2011, sta crescendo a livello internazionale grazie alla finalizzazione di 5 acquisizioni negli ultimi 14 mesi (l’inglese &AlchemyDigital, la francese Carlipa, la belga Storever e le italiane Stentle e Videomobile) che hanno portato l’azienda italiana in una posizione di leadership europea.

“Siamo molto orgogliosi della dimostrazione di fiducia che Intesa Sanpaolo ha voluto dimostrare sottoscrivendo integralmente la nostra emissione, credendo nel nostro progetto di crescita internazionale e nella nostra missione che punta a coniugare la capacità tecnologica con la creatività e professionalità italiane”, commenta Manlio Romanelli, Group CeO di M-Cube.