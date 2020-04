Intesa Sanpaolo vara l'aumento di capitale

L'assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera, con il 98,04% del capitale presente, alla delega al cda a deliberare entro il 31 dicembre 2020 un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di 1,011 miliardi, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 1.945.284.755 azioni ordinarie a servizio dell'Ops su Ubi banca. L'assemblea, nella parte ordinaria, ha anche approvato il bilancio 2019 con un utile di 4,18 miliardi interamente a riserva.

"Siamo soddisfatti del sostegno che gli azionisti oggi confermano alla Banca, alle sue strategie, ai suoi progetti: è motivo di ulteriore impegno nei confronti delle sfide rilevanti che ci aspettano", commenta Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa.

"Con il bilancio del 2019, oggi approvato, abbiamo ottenuto risultati significativi, raggiungendo tutti gli obiettivi e generando benefici per tutti gli stakeholder. L’utile netto pari a 4,2 miliardi di euro è il più elevato degli ultimi 11 anni, allo stesso tempo la patrimonializzazione e il profilo di rischio ci pongono ai vertici del settore in Europa. In questa fase di eccezionale emergenza abbiamo deciso di raccogliere le indicazioni provenienti dalle autorità di supervisione riservandoci di esaminare la distribuzione del dividendo originariamente previsto, in una nuova Assemblea degli azionisti da convocare dopo il 1° ottobre. Con un’eccedenza di capitale di circa 19 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo è tra le banche che nei prossimi mesi potranno tornare a remunerare gli azionisti in maniera consistente e sostenibili. Dividendi significativi – in un contesto come quello determinato dall’epidemia – rappresentano un importante sostegno agli azionisti retail e un cruciale supporto alle 26 fondazioni azioniste e alle loro iniziative a favore dei rispettivi territori".

"Come Banca leader in Italia siamo il propulsore della crescita inclusiva e sostenibile del Paese", prosegue Messina. "Nell’emergenza causata dall’epidemia Intesa Sanpaolo si conferma come punto di riferimento nell’erogazione di credito a famiglie e imprese. Un’attività che, a partire dalla conferma dei 450 miliardi di euro – pari al 25% del PIL – di affidamenti, si è ulteriormente ampliata grazie ai nuovi impieghi, che nel solo mese di marzo hanno fatto crescere lo stock per una cifra pari a 5 miliardi di euro. Le erogazioni a medio e lungo termine, a sostegno degli investimenti di famiglie e imprese in Italia, nei primi 3 mesi dell’anno sono state pari a 14 miliardi di euro".

"Fin dalle primissime fasi dell’emergenza abbiamo promosso una moratoria per famiglie e imprese con la sospensione dei finanziamenti in essere. Al contempo abbiamo messo a disposizione un plafond da 15 miliardi per il nuovo credito, aumentato a 50 miliardi a seguito delle misure varate dal Decreto Liquidità. Siamo particolarmente vicini alle imprese italiane, protagoniste di un lavoro straordinario: siamo convinti che la forza del nostro sistema produttivo, la capacità di esportare, di raggiungere – in maniera unica al mondo – posizioni di leadership in una grande varietà di settori, se opportunamente sostenute, saranno un fattore formidabile della ripresa".

"Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguiamo con maggior convinzione nell’offerta di scambio promossa nei confronti di UBI. Un’operazione che, nel contesto generato dall’epidemia da COVID19, acquisisce maggiore valenza strategica e per UBI Banca una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore", prosegue Messina.

"L’operazione andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale di UBI. La creazione di un campione italiano – leader a livello continentale, grazie alla posizione di settimo operatore per generazione di ricavi e terzo per valore di borsa dell’Eurozona – sarà in grado di generare ulteriori benefici per tutti gli stakeholder e per i territori di elezione di UBI e rappresenterà un solido supporto all’economia reale e sociale, con un rafforzamento complessivo del Paese. Sono previsti ogni anno 10 miliardi di credito aggiuntivi, senza alcuna revoca dei fidi concessi. Garantiremo la valorizzazione del personale UBI, che manterrà piena autonomia nell’erogazione del credito a livello locale. Rafforzeremo queste aree grazie all’assunzione di 2500 giovani, mentre le uscite saranno solo su base volontaria, come Intesa Sanpaolo ha sempre fatto con le sue persone".

"Nei territori in cui è presente UBI e dove sono presenti i suoi azionisti, saremo in grado di portare la nostra capacità di remunerare gli azionisti in maniera significativa e sostenibile con dividendi distribuiti, pari a circa 13,5 miliardi in 5 anni, senza considerare i 3,4 miliardi di dividendi a valere sull’utile 2019, la cui distribuzione è stata sospesa sino ad ottobre raccogliendo le raccomandazioni della BCE".

"In questa fase di emergenza, abbiamo donato 100 milioni alla sanità italiana, mettendo in campo numerosi progetti, come quelli per l’Ospedale Giovanni XXIII e la Diocesi di Bergamo, di gran lunga la città più colpita dalla crisi sanitaria, a cui presto si aggiungeranno nuovi significativi interventi per la città di Brescia, oltre ai contributi alla ricerca medica del Fondo di Beneficenza. Vogliamo potenziare il nostro piano per il sostegno alle famiglie indigenti con la distribuzione di pasti, farmaci, indumenti e la disponibilità di posti letto, confermando l’impegno della Banca verso il nostro Paese, per contrastare le prospettive di aumento delle disuguaglianze e di crisi sociale. I risultati raggiunti da Intesa Sanpaolo e la capacità di vincere queste sfide si basano sul nostro principale elemento di forza: la competenza e l’impegno delle persone che lavorano in Intesa Sanpaolo. Sono loro gli artefici del successo della Banca e il loro contributo di professionalità al Paese è di particolare importanza in questa fase di straordinaria emergenza, che confidiamo di superare insieme per tornare a crescere", conclude Messina.