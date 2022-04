Intesa tra Carnia Industrial Park e Manpower Italia

Carnia Industrial Park e Manpower, agenzia per il lavoro, leader nelle soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera, presente in Italia con 200 filiali dal 1994, hanno sottoscritto nel mese di marzo un accordo di collaborazione per la fornitura di soluzioni innovative per la gestione delle risorse umane.

L’intesa prevede servizi quali la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, attività di ricerca e selezione, formazione del personale e, più in generale, una gamma integrata di servizi nell’area della gestione delle risorse umane, a condizioni commerciali preferenziali, dedicate alle aziende del Parco Industriale.

Si tratta di una collaborazione analoga a quella già avviata con le altre tre agenzie con sede in Carnia, che va ulteriormente ad ampliare il pacchetto di servizi di consulenza e assistenza proposta dal Consorzio che, dal 2017 ad oggi ha consolidato un’ampia rete di partnership, in vari ambiti di interesse: dal risk management alla sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla tutela della proprietà intellettuale all’energy management, dai finanziamenti comunitari all’internazionalizzazione, dalla formazione ai servizi per il lavoro.

Manpower, presente in Alto Friuli presso la sede di Gemona del Friuli, ha inoltre manifestato l’interesse per l’apertura di una nuova filiale presso il Parco Tecnologico di Amaro, nel centro della zona industriale, per offrire un servizio sul territorio e affiancare le imprese spesso condizionate dalla difficoltà di trovare competenze adeguate.

“Siamo entusiasti di aver finalizzato questo importante accordo di collaborazione, che ci consentirà di ampliare il nostro supporto alle aziende presenti nel territorio e in particolare all’interno del Carnia Industrial Park, un punto di riferimento dell’industria manifatturiera della regione", afferma Ileana Cucovaz, Regional Manager di Manpower per il Veneto Orientale e il Friuli Venezia Giulia.

"Attraverso questa partnership saremo al fianco delle imprese con servizi mirati per far fronte alla carenza di figure tecniche e colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, caratteristico di un ambito altamente specializzato come quello del Parco, che riflette storie e vocazioni industriali diversificate. Grazie ai nostri servizi sarà possibile introdurre nuovi talenti e professionalità necessarie per promuovere ulteriormente la competitività delle imprese”.