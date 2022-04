Intesa tra Crédit Agricole Consumer Finance e Stellantis

In conformità con gli annunci del 17 dicembre 2021, e previo parere degli organi di rappresentanza del personale, CA Consumer Finance e Stellantis hanno firmato degli accordi vincolanti che prevedono la creazione di un leader europeo nel leasing operativo e l’acquisizione, da parte di CA Consumer Finance, del 100% del capitale di FCA Bank e Leasys Rent.

Da un lato, l’accordo prevede la creazione da parte dei due partner di un leader paneuropeo nel noleggio di auto a lungo termine attraverso l’unione di Leasys e Free2Move Lease. Oggi Leasys (363.000 veicoli in flotta a fine 2021) è una controllata di FCA Bank1 e leader di mercato in Italia, mentre Free2Move Lease (444.000 veicoli in flotta a fine 2021) gestisce l’attività di leasing di Stellantis per i marchi PSA e Opel. Questa nuova joint venture multibrand, controllata pariteticamente da CA Consumer Finance e Stellantis, servirà tutti i clienti, sia aziende che privati, in dieci paesi europei e mira a sviluppare una flotta di oltre un milione di veicoli entro la fine del 2026. Questa partnership esclusiva tra CA Consumer Finance e Stellantis consentirà ai due Gruppi di diventare immediatamente uno dei primi cinque player di settore in Europa.

Dall’altro lato, CA Consumer Finance acquisirà il 100% del capitale di FCA Bank2 e Leasys Rent, con l’ambizione di farne un attore paneuropeo, attivo nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità, con un target di 10 miliardi di euro di outstanding entro il 2026.

“Sono molto soddisfatto dei progressi compiuti nella ridefinizione del focus della nostra cooperazione con Stellantis” ha affermato Stéphane Priami, vice amministratore delegato di Crédit Agricole SA e CEO di CA Consumer Finance. “L’ambiziosa partnership che stiamo costruendo insieme porterà a una crescita redditizia, sostenibile e diversificata. Il Gruppo Crédit Agricole creerà con Stellantis un leader europeo del leasing e disporrà di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100% che gli consentirà di servire tutti gli attori del mercato in 18 paesi, comprese le white label, con un’offerta completa e operativa”.

Le operazioni necessarie per l’attuazione di questi accordi dovrebbero concludersi nel corso del primo semestre 2023, una volta ottenuta l’autorizzazione richiesta dalle autorità antitrust e dalle autorità di regolamentazione del mercato.

L'impatto sul CET1 di Crédit Agricole SA sarà nel complesso neutro. I termini finanziari di questa transazione consentiranno inoltre a CA Consumer Finance di mantenere un livello elevato di guadagni fino al raggiungimento degli obiettivi nel 2026.