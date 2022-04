Oggi tutti siamo consapevoli che i dati sono una risorsa preziosa e che prendere decisioni ponderate, basate sui dati, è di fondamentale importanza per ogni tipo di organizzazione, ma sappiamo anche quanto sia difficile attuare il cambiamento per sfruttare questa nuova risorsa e diventare un’organizzazione realmente data-driven, cioè “guidata dai dati”.

Con l’obiettivo di fornire i fondamenti teorici e metodologici per attuare, all’interno dell'impresa, la trasformazione necessaria per estrarre valore dai dati, ovvero per gestire e analizzare i dati a supporto del raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg propone domani, venerdì 8 aprile, dalle 14, il webinar “Introduzione all'analisi dei dati all'epoca del 4.0”.

Interviene Francesco Falcolini, senior data analytics consultant con ventennale esperienza nel project management e nella Governance dell’IT.

Per le iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo formazione@confapifvg.it