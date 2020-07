Nuovo appuntamento di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per informare sulle modalità per aderire al nuovo bando relativo agli investimenti tecnologici nel manifatturiero per fronteggiare l’emergenza.

Tutte le imprese del settore sono invitate a partecipare per avere informazioni operative sui contributi a fondo perduto per investimenti tecnologici per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 come dpi, attrezzature, macchinari, servizi di sanificazione, corsi di formazione e consulenze da parte di imprese del manifatturiero sezione C dell'ATECO 2007.

L'evento si svolgerà online sull'applicazione Zoom giovedì 9 luglio dalle 17.30 alle 18.30 e vedrà la partecipazione di Lydia Alessio - Vernì, Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e gli interventi di

Lino Vasinis, Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari - Autorità di gestione POR FESR e Annalisa Perusin, Titolare di posizione organizzativa Sostegno alla ricerca e all'innovazione delle imprese della Direzione Centrale Attività Produttive - Servizio industria e artigianato che illustrerà nei dettagli il bando.

Gli incontri di Agenzia sono altamente formativi e utili proprio perché permettono un confronto diretto con l'amministrazione regionale e prevedono la possibilità di porre domande direttamente, utili per chi deve poi presentare domanda.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite.