Ip4Fvg accanto alle imprese

Le imprese del Friuli Venezia Giulia possono conoscere il proprio stato di salute digitale, scoprire quali interventi e tecnologie adottare per migliorare le performance produttive, in che modo riconvertire le skill del personale per rispondere alle esigenze di mercato, trovare nuovi partner e confrontarsi con le migliori esperienze sperimentate in regione. Tutto questo grazie alle attività e ai servizi, totalmente gratuiti per imprese, messi a disposizione da IP4FVG il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia. Sono servizi imprescindibili per le aziende, che mai come in questo momento di particolare difficoltà post Covid19, hanno trovato nella digitalizzazione un’alleata necessaria per restare competitivi, essere veloci e flessibili.

Dall’analisi del livello di digitalizzazione dell’impresa al supporto allo sviluppo di progetti di trasformazione digitale, dallo scouting di tecnologie e di provider ICT all’utilizzo di laboratori attrezzati, dalla formazione avanzata e al supporto per attivare canali di finanziamento per attività di ricerca e sviluppo. Sono numerosi i servizi di IP4FVG realizzati grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Ministero dell’Università e Ricerca, rappresentato da Area Science Park, attraverso il sistema Argo. Tutte le attività sono frutto dell’impegno dei 27 partner e del costante lavoro di 30 esperti di innovazione che lavorano sul tutto il territorio regionale.

Accanto ai servizi consolidati e sempre disponibili per le imprese, IP4FVG ha già programmato per l’autunno nuove iniziative. Si tratta di tre percorsi strutturati per supportare le imprese alla ricerca di nuove competenze, indispensabili per il futuro. Il primo è un corso per BiM Coordinator, organizzato nell’ambito del filone di attività Cantiere 4.0, e formerà tecnici in grado di applicare le più recenti tecniche digitali nell’intera filiera delle costruzioni. A questo si aggiungono due percorsi di formazione avanzata dedicati al personale delle aziende del settore manifatturiero: Digital Industrial Innovation Manager, un percorso per figure in grado di progettare e realizzare il processo di trasformazione digitale dell’azienda, e “Da Tuta blu a tuta blu” che vedrà il coinvolgimento di addetti alla produzione attivi in realtà manifatturiere della regione che hanno già maturato esperienza su Industria 4.0 e che trasferiranno le conoscenze acquisite ai loro pari.