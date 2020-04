Ip4Fvg al fianco delle imprese

IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, mette in campo nuove iniziative per supportare le imprese del territorio, anche in questa fase di emergenza legata al Covid19 in cui la digitalizzazione può rivelarsi un valido strumento su cui puntare per riprendere la produzione, ripartire.

In particolare, dal 4 maggio sarà attivo il master webinar “Digital Restart, metodologie e strumenti per l’Industria 4.0”, un percorso per approfondire temi e strumenti necessari per la trasformazione digitale della durata di 56 ore e dedicato a imprenditori, manager e tecnici delle imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia. Interamente finanziato dal Sistema Argo, quindi gratuito per tutti i partecipanti, il master è dedicato a un numero limitato di partecipanti e si svolge da remoto in real-time. Alterna lezioni frontali, tenute da docenti universitari ed esperti del settore, ad attività pratiche.

Partecipare al master Digital Restart permette di conoscere strumenti e soluzioni tecnologiche per implementare la trasformazione digitale, di comprendere la centralità della persona nella quarta rivoluzione digitale e di sviluppare una nuova visione dell’evoluzione aziendale. Il master è articolato in 3 moduli didattici, ognuno con un focus diverso ma tutti connessi al paradigma Industria 4.0. È possibile partecipare a uno o più moduli. Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile al seguente link entro il 3 maggio: http://www.ip4fvg.it/digital-restart-metodologie-e-strumenti-per-lindustria-4-0/.

Digital Restart è organizzato da IP4FVG in collaborazione con Gate SpA, soggetto cogestore del distretto Advanced Manufacturing della Regione Toscana e del master in Industry 4.0 Design delle Università di Pisa, di Firenze, di Siena e della Scuola Superiore Sant’Anna.

“Il webinar master è solo una delle attività che stiamo realizzando per fornire alle imprese conoscenze e strumenti utili in questa fase critica per l’economia del nostro Paese” spiega Dino Feragotto, presidente della cabina di regia di IP4FVG “Continuiamo, infatti, a realizzare audit tecnologici gratuiti, ovvero analisi sullo stato di salute della singola azienda focalizzati sulla valutazione dei processi aziendali, e altre attività di supporto allo sviluppo di progetti di trasformazione digitale. Stiamo, infine, organizzando una serie di DigiTalk, un ciclo di webinar in cui raccontiamo casi di successo di trasformazione digitale e che saranno disponibili sul sito di IP4FVG a partire da metà maggio”.