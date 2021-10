Iren a San Giorgio lancia il polimero Bluair

È stato inaugurato oggi l’impianto I.Blu, società del Gruppo Iren, di riciclo delle plastiche miste e produzione del polimero Bluair® alla presenza dell’onorevole Vannia Gavia, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, di Massimiliano Fedriga Presidente della Regione e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di Anna Mareschi Danieli, Presidente dell’Associazione Industriali di Udine e Vice Presidente Abs, di Giuseppe Pasini Presidente di Feralpi, di Carlo Mapelli, professore ordinario di siderurgia del Politecnico di Milano e di Giorgio Quagliuolo - Presidente Corepla. Presenti per il Gruppo Iren il Presidente Renato Boero e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gianni Vittorio Armani.

L’impianto, unico in Italia per tipologia e tecnologia, conferma e rafforza la leadership nazionale del Gruppo Iren nel recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo e rappresenta un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare.

All’interno del sito di San Giorgio di Nogaro vengono, infatti, selezionate e trattate le plastiche miste post-consumo che non possono essere avviate nei tradizionali circuiti di riciclo e che, invece, trovano una seconda vita grazie al processo di riciclo attivo nell’impianto I.Blu dal quale si ottiene il polimero Bluair®, una materia prima seconda circolare brevettata che può essere utilizzata in sostituzione del carbone come agente riducente e come ottimizzatore di processo nella produzione dell’acciaio.

Bluair® consente l’abbattimento delle emissioni di CO2 di oltre il 30% con la conseguente riduzione degli Ets (certificati di emissione), la riduzione e l’efficientamento dei consumi elettrici, il miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale, del processo siderurgico, rappresentando una soluzione particolarmente vantaggiosa per le acciaierie sia dal punto di vista delle performance economiche sia di quelle ambientali.

L’impiego di Bluair® in sostituzione di carbone e suoi derivati rappresenta un’opportunità fondamentale per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica ed è già oggi utilizzato nelle principali acciaierie italiane. Bluair® consente inoltre l’incremento del riciclo delle plastiche post consumo del circuito Corepla.

L’impianto, costruito nello stesso sito dove è già presente il centro di selezione delle plastiche, si estende per una superficie di 40.000 mq, impiega oltre 120 addetti ed è in grado di selezionare 115.000 ton/anno di rifiuti plastici e di produrre 70.000 ton/anno del polimero Bluair®. Per il rinnovamento dell’impianto è stato messo in campo un investimento di 12 milioni di euro, e altri 9 saranno investiti per un ulteriore ampliamento previsto nel 2022, per un totale di 21 milioni di euro di investimenti previsti per il sito di San Giorgio di Nogaro.

“Il Gruppo Iren è fortemente coinvolto nello sviluppo dell’economia circolare nelle sue attività di gestione ambientale; l’inaugurazione dell’impianto I.Blu di San Giorgio di Nogaro permette di compiere un ulteriore passo avanti, sia in termini di innovazione industriale sia nella valorizzazione economica e ambientale del ciclo dei rifiuti”, ha spiegato Boero.

“Iren - ha dichiarato Armani - guarda al ciclo dei rifiuti in maniera integrata, convertendoli in prodotti. I.Blu è un’eccellenza italiana che, grazie al nostro supporto, sta facendo un salto di scala importante, diventando un motore fondamentale della sostenibilità della nostra industria pesante. Il polimero prodotto dall’impianto di I.Blu rappresenta una parte significativa delle soluzioni che porteranno alla decarbonizzazione dell’acciaio italiano e, attualmente, l’unica immediatamente disponibile”.