Irisacqua, storico accordo sindacale

Un accordo di portata storica, destinato a cambiare il corso nei rapporti tra sindacato e azienda ma anche diventare un esempio, un modello apri pista, in un settore che, proprio sulle relazioni sindacali, presenta notevoli ritardi, è stato siglato il 28 giugno in Irisacqua, azienda municipalizzata appartenente al ciclo integrato dell’acqua di Gorizia.

L’intesa, che ha coinvolto la direzione aziendale da una parte e Femca-Cisl, Filtem-Cgil, Uiltec-Uil e le Rsu dall’altra – contiene ulteriori importanti novità sul tema della partecipazione dei lavoratori nelle attività aziendali. Infatti, non solo sono state costituite delle Commissioni che si occuperanno della gestione di temi importanti quali l’ambiente, il welfare aziendale o gli indicatori di produttività, ma è stato intrapreso un nuovo percorso nelle relazioni industriali che ha previsto l’introduzione di una figura che rappresenta i lavoratori all’interno dei consigli di amministrazione.

Ovviamente, in questa fase, il rappresentante non avrà poteri direttamente deliberativi, ma attraverso la sua partecipazione alle riunioni dell’organo decisionale della società, potrà acquisire consapevolezza sulle scelte strategiche e conoscenza delle reali condizioni economico-finanziarie dell’Impresa.

“Irisacqua, a differenza di altri, ha compreso che lo sviluppo sociale, tecnologico ed economico, ha portato a un aumento della complessità del mondo del lavoro che non poteva più essere affrontata e gestita con modelli e schemi non più adatti al momento storico, alla competizione, alla produttività”, spiega Franco Rizzo, segretario generale di Femca-Cisl del Fvg. “La municipalizzata ha compreso che i temi della produttività e della qualità, dei costi e dell’efficienza, della redditività della preparazione e dell’aggiornamento professionale delle donne e degli uomini che lavorano, sono questioni che riguardano tutta la comunità del lavoro. Ed è per questo che ha convenuto con il sindacato sulla necessità di rivedere obiettivi e metodi sui criteri di costruzione, misurazione e verifica dei contenuti del premio di partecipazione. Un’innovazione destinata a fornire un possibile modello a tutte le imprese che credono ancora nel miglioramento continuo, nello sviluppo delle competenze e nella centralità delle risorse umane, come momento per agganciare la ripresa e uscire insieme da una fase segnata dalla pandemia e dalla crisi”.

Una rivoluzione copernicana, per nulla scontata, che ha previsto non solo la costituzione di commissioni paritetiche (art. 55 legge50/2017) e quindi il coinvolgimento diretto e attivo dei lavoratori nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro, ma anche un netto miglioramento della parte salariale. Un cambiamento radicale che interviene in un settore dove per anni, i premi, incomprensibili nella loro costruzione, si sono stancamente ripetuti, sempre uguali a sé stessi, sia sui parametri che sul salario creando, di fatto, un blocco della dinamica salariale. E non permettendo alle parti quell’azione di sviluppo e di miglioramento che le fasi di partecipazione mettono a disposizione.

"Azienda e sindacato hanno condiviso e posto alla base delle relazioni e dei piani di avanzamento formazione - welfare – partecipazione. Non solo così si punta alla valorizzazione dei lavoratori, ma si punta ad aumentare la creazione di valore come mezzo per aumentare le risorse da distribuire nella contrattazione. Da qui la base per dare vigore e slancio alla produttività, tema che diventa sociale e diffuso, obiettivo che viene svolto a partire dagli operatori sin al livello manageriale".

Dentro questo nuovo schema trova giustificazione, dicono ancora i sindacati, l’incremento salariale concordato nel triennio di vigenza contrattuale: il montante complessivo da distribuire ai 96 lavoratori di Irisacqua passerà, in modo progressivo, da 100 mila a 165 mila euro, con un aumento del 65%. Inoltre, anche con l’idea di incentivare le adesioni al fondo sanitario, “Irisacqua – ha concluso Rizzo – si farà carico della quota d’iscrizione di competenza del lavoratore pari a 139 euro, per tutti coloro che decideranno di aderire al Fasie (fondo Assistenza Integrativa Energia)”.