Isaia Gasparotto lascia la guida di Ambiente Servizi

Isaia Gasparotto si è dimesso dalla carica di presidente di Ambiente Servizi, la società pubblica che si occupa della raccolta di rifiuti in larga parte dei Comuni del Friuli occidentale. L’addio alla società arriva in seguito a un clima di tensione degli ultimi giorni, dopo la sua presa di posizione contro l’insediamento della Kronospan in Zona Industriale Ponterosso, a suo dire fortemente dannosa per l’ambiente, il che lo ha portato anche all’espulsione da Confindustria Alto Adriatico per divergenze con i vertici.

Secondo Gasparotto il clima velenoso nei suoi confronti si è creato per la contrarietà al progetto Kronospan sostenuto dal sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie. “Io – ha spiegato Gasparotto nella lettera inviata ai sindaci dei Comuni soci e al Cda - l’ho fatto nell’intento di salvaguardare cittadini, dipendenti e l’azienda che ho contribuito a costruire facendola diventare una delle migliori in Italia nel settore”.